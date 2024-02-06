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记者手记：科技护航春运 温暖了你我“回家路”

人民网记者 乔雪峰
2024年02月06日17:15 | 来源：人民网
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春节将至，高铁民航卯足了劲儿，为返乡高峰作准备；父母已经备好年货，开始盘算今年年夜饭的大菜。

越来越方便的出行，让春运早已稀释、融于日常，那种数十亿人大迁徙的群像“春运感”，越来越淡化，群像下的每个个体，也得到越来越多的关怀。

什么是“春运感”？只把春节回家当成春节旅行的“高铁一代”，可能不太理解这个词。对个暗号：上联，啤酒饮料矿泉水；下联，花生瓜子八宝粥：横批，让一下，让一下啊——读懂这个暗号，就知道什么是“春运感”了。

如今，从飞速的高铁到升级的民航，从畅通的高速公路到延伸到到家的乡道村道，再到如高德地图这样包含公交、地铁、火车、飞机、步行、打车等多种出行方式、接入全类服务的数字化平台，基建的变化、服务的变化、数字技术带来的变化，努力优化着人们的“春运感”，不必遭遇归途的种种烦恼。

科技的人性化，就在于以人为本，打通了“运”的环节，提升了“运”的速度，提高了“运”的服务，改变了“运”的体验——让人们觉得，这不是什么“春运”，而是一次全家人等着的“春聚”，一次让自己好好放个空、不必费很多神、可以在手机上一键搞定的愉快“春旅”。

从高德地图这样的互联网平台上可以看到春运变迁的侧影。无论是高速路上还是城市路段，红绿灯路口还是城际场站；无论你是自驾开车还是乘坐公共交通，都能在找到一条相对便捷、智慧的回家之路。不管是开油车，还是新能源车，甚至是货车、摩托车，都能在地图上找到合适的路，等最短的时间，用最少的费用，而不必遭遇错过。

现代化的春运，已经微缩在一张小小的地图上，让回家之路越来越短、越来越顺畅。在这张地图上，“春运感”在淡化，温暖的回家路在强化。

实际上，不是“春运感”弱化了，而是科技进步和数实融合可以让每一个归乡人能够从“春运群像”中解放出来。这，就是看得见的时代进步。

(责编：方经纶、吕骞)
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