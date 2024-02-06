人民网北京2月6日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路北京局获悉，1月31日至2月5日，我国中东部地区迎来大范围雨雪冰冻天气，为确保进京“修整”的高铁列车“温暖入库”“满血恢复”，以良好状态上线运行，中国铁路北京局组织人员全力做好高铁动车组列车除雪打冰作业，为春运旅客平安回家提供坚强保障。

据统计，2月1日至4日期间，北京动车段共计投入957人次做好动车组除雪打冰工作，累计完成83列高铁动车组列车的除雪打冰任务，为春运旅客回家创造良好条件。

位于北京市大兴区的中国铁路北京局北京动车段北京南动车所担负着京广高铁和京沪高铁部分高铁动车组列车的检修养护任务。

北京动车段北京南动车所值班主任冯喆接受记者采访时表示，受雨雪冰冻天气影响，连日来，时常有入库检修的高铁动车组列车车底凝结冰雪。“究其原因，就是因为在降雪天气下，奔驰在万里铁道线上的高铁列车由于运行速度快，产生强大的空气涡流，会将线路两侧的积雪带入车底，容易造成走行部积雪附着。加之气温降低，逐渐凝结成冰，包裹在制动夹钳、联轴节、空气弹簧等部件上。”

据冯喆介绍，晚上列车回到动车所进行整备时要先进行融冰除雪作业，才能按照既有作业流程开展一级检修作业。另外，如果列车上的冰雪未能及时去除的话，动车组运行故障动态图像检测系统（TEDS）就无法看清楚车底的机械部件，进而影响运输安全。“因此高铁动车组列车入库之后，一定要把冰除掉，这样等列车再次上线后，TEDS系统才能清楚看见车下各个走行部件的状态，保障列车运行安全。”

目前随着技术装备的进步，北京动车段配备了机械化除雪融冰设备，比如除雪融冰车，能提升除雪打冰效率。但是如果遇到大量动车组存在冰雪覆盖情况，以及一些特殊部位覆盖冰雪，还是需要人工打冰除雪。冯喆告诉记者，一列动车组打冰作业，快的话要半个小时，如果赶上冰层厚的列车，要打上2个小时。

和北京南动车所一样，连日来，北京动车段管辖内其他动车所都不同程度开展了打冰作业，为保障打冰作业高效、安全开展，北京动车段采取了以下多种措施：

积极组织应急替换动车组开行，及时安排检修动车组出库，确保次日动车组出库秩序正常，最大程度保证旅客能够顺利回家。

提前做好除雪人员和工具的准备，妥善安排高铁动车组列车融冰除雪工作，全力确保动车组安全正点出库。

发挥好TEDS检测前哨作用，加强动车组运行状态监控，遇有降雪期间安排专人分时段（每3小时一次）统计探测站过车情况，提前掌握动车组走行部结冰情况，及时传递信息至动车所，便于动车所提早开展除雪打冰准备工作。

(责编：方经纶、吕骞)

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