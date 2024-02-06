中央汇金公司将持续加大ETF增持力度
2024年02月06日19:28 | 来源：新华网
小字号
新华社北京2月6日电（刘慧、梁琛）中央汇金公司6日发布公告表示，中央汇金公司充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。
随后，证监会新闻发言人就中央汇金公司增持公告答记者问时表示，当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。证监会坚定支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。
证监会新闻发言人同时强调，证监会将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金，全力维护市场稳定运行。
(责编：白宇、卫嘉)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 报告显示：宏观政策协同发力 助力经济回升向好
- 人民网北京2月6日电 （王绍绍、实习生陈蓦然）过去一年，我国经济持续恢复、回升向好，高质量发展扎实推进。近日发布的《宏观政策“三策合一”指数与宏观政策评价报告2024》（以下简称“报告”）指出，从全球范围来看，我国5.2%的GDP增速在主要经济体中依然处于较高水平。…
- 评论
- 关注