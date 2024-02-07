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金融监管总局部署落实城市房地产融资协调机制相关工作

2024年02月07日06:47 | 来源：新华社
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国家金融监督管理总局2月6日召开专题会议，进一步部署落实城市房地产融资协调机制相关工作。

金融监管总局表示，要进一步提高对建立城市房地产融资协调机制重大意义的认识。近期，相关工作取得积极进展，多数城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了房地产项目“白名单”并推送给商业银行，商业银行积极响应，有效对接项目名单，已提供一批新增融资和贷款展期，满足不同房地产项目合理融资需求。

金融监管总局要求，各监管局要成立工作专班，主动加强与地方政府和住建部门协同配合，积极参与协调机制各项工作，及时掌握辖内各城市协调机制运行情况。指导督促辖内银行完善制度流程，尽力满足合理融资需求。各监管局要按照协调机制要求，总结良好经验与做法，加大复制推广力度。对存在的问题与堵点，要及时报告，通过协调机制认真研究、切实解决，助力辖内房地产市场平稳健康发展。

金融监管总局要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单及时开展评审，加快授信审批。各商业银行内部要建立专门工作机制，优化贷款审批流程，细化尽职免责规定，指导督促各分支机构加强对辖区房地产项目的调研，全面掌握情况。对于需要协调解决的事项，应及时向协调机制报告并推动解决。（记者李延霞）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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