人民网北京2月7日电 （记者王仁宏）据住房城乡建设部消息，当前，各地加快建立以城市为核心的房地产融资协调机制，提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”，向行政区域内商业银行推送，以满足房地产项目和企业合理融资需求。

值得注意的是，在第一批房地产项目名单中，84%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目，真正落实了一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。

数据显示，截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。

(责编：王仁宏、吕骞)

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