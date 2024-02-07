人民网北京2月7日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，国家粮食和物资储备局调运8万件中央应急抢险救灾物资支持湖北、安徽、贵州、湖南四省，支持做好低温雨雪冰冻天气受灾群众救灾救助工作。

近期，河北、山西、江苏、山东、河南、湖北、陕西、安徽、湖南、重庆、贵州等11省(市)出现冻雨、强降雪、特大暴雪等低温雨雪冰冻天气。国家防灾减灾救灾委员会办公室针对以上地区灾情分批启动了低温雨雪冰冻灾害Ⅲ级和Ⅳ级应急响应。

1日，国家粮食和物资储备局专门印发通知，部署全系统做好雨雪冰冻灾害防范应对工作。要求密切关注相关灾情形势，第一时间组织调度相关储备仓库，针对紧急调运场景，检验储备仓库人员、机械设备、物流车辆等准备工作，督导储备仓库加强应急值守，完善细化应急预案，确保及时高效调运保障。

3日以来，按照国家防灾减灾救灾委员会办公室、应急管理部调拨指令，国家粮食和物资储备局已向湖北、安徽、贵州、湖南四省累计调拨三批次棉大衣、棉被等8万件中央救灾物资。其中，3日向湖北省、安徽省各调运10000件棉大衣、10000床棉被，4日向贵州省调运10000件棉大衣、10000床棉被，5日向湖南省调运20000床棉被，有力支持地方做好低温雨雪冰冻天气受灾群众救灾救助工作。

气象专家提醒，虽然中东部雨雪天气有减弱趋势，但是积雪和冻雨带来的不利影响还未结束，相关地方还需持续做好除雪除冰工作，保障道路交通安全。此外，未来几天，江南、华南等地低温天气持续，民众需做好防寒措施。

(责编：申佳平、吕骞)

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