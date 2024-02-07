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市场如何保供？怎样促进节日消费？——多部门解读春节促消费相关举措

魏弘毅
2024年02月07日09:23 | 来源：新华网
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原标题：市场如何保供？怎样促进节日消费？——多部门解读春节促消费相关举措

春节是传统的消费旺季。在6日举行的国新办新闻发布会上，商务部、文化和旅游部、国家体育总局等多部门围绕保障春节市场供应、促进节日消费等介绍相关情况并答记者问。

节前全国消费市场平稳有序

商务部副部长盛秋平介绍，龙年春节来临之际，各级商务部门持续完善各项举措，加强节日期间民生商品的产销保供。总体来看，节前消费市场运行呈现出如下三个特征：

供应足。各地大型农副产品批发市场粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品库存充足，重点批发市场、超市生活必需品备货量比平时增加10%至30%。主要电商平台春节期间均持续提供配送服务。

价格稳。2月5日相关统计数据显示，全国百家大型农副产品批发市场粮食、食用油、牛羊肉平均批发价格2月初以来保持稳定，蔬菜价格呈现季节性上涨。

销售旺。随着年味渐浓，各大商场、超市、线上平台均迎来销售高峰。1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%。1月份，重点监测电商平台销售额同比增长20%。

确保节日市场供应不脱销、不断档是市场保供稳价的重点。在加强生活必需品保供体系建设方面，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，商务部将不断健全“监测、调度、储备”三张网，及时掌握生活必需品重点品种生产、流通、消费的基本情况，提高应急响应能力，因时因势增加商业库存，确保储备商品“储得足、调得出、用得上”。

多部门出台春节促消费举措

随着百姓生活方式的变化，我国消费市场呈现出诸多新特点。徐兴锋表示，这些特点主要包括更加追求绿色健康、更加凸显个性多样、更加彰显文化特色、更加青睐科技智能等四个方面。

基于这些特点，多部门纷纷推出有针对性的推动消费相关举措——

商务部推动城乡市场联动、线上线下联动，会同多部门共同举办网上年货节、“游购乡村 欢乐大集”等活动，组织展销促销、乡村旅游、技艺展示、文化传播等系列活动，围绕数字、绿色、健康等新型消费开展系列主题活动。

文化和旅游部组织开展“欢欢喜喜过大年”春节主题文化和旅游活动。文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳介绍，相关活动包括推出“文艺中国”新春特别节目，联合各地推出系列“村晚”展示项目，推出一系列研学旅游的特色课程、精品线路和主题活动等，让节日更喜庆、更欢快。

国家体育总局体育经济司负责人王小朋介绍，国家体育总局将围绕“绿色健康”的消费特点，通过“户外运动 活力山水”行动计划系列赛事等，在深化商旅文体健融合上做足文章。

持续满足百姓消费需求

盛秋平表示，商务部将2024年定为“消费促进年”。商务部将坚持“政策和活动”双轮驱动，办好系列消费促进活动，推出更多政策举措，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

盛秋平介绍，商务部将做到“季季有主题，月月有活动，周周有场景”，全年举办4大主题活动，开展12场重点活动，包括全国消费促进月、国际消费季等系列活动，优化消费供给、创新消费场景，充分满足老百姓多样化消费需求。

此外，围绕积极培育国货“潮品”消费增长点的目标，商务部将以老字号为重点，组织老字号和新国潮企业线上线下融合开展系列活动，促进国货“潮品”消费；同时以步行街为载体，指导各地步行街、商圈、一刻钟便民生活圈等结合消费旺季，因地制宜加强国货“潮品”推广。

王小朋表示，为促进冰雪产业提质增效，满足人民群众多样化消费需求，国家体育总局将以举办高水平赛事、加快提升冰雪服务水平等为抓手，为人民群众参与冰雪运动提供更多更好的优质服务。

针对2024年元旦以来文化和旅游消费持续火热的现象，缪沐阳总结，要坚持供需两端发力，统筹谋划一体推进，加强服务型政府建设，坚持主客共享理念。要扩大优质产品供给满足群众消费需求，又要顺应群众消费需求创新产品服务，夯实文化和旅游政策制度保障体系，规范整顿文化和旅游市场秩序，提升文旅供给质量和服务水平。

(责编：申佳平、杨迪)
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