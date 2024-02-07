人民网北京2月7日电 （记者王仁宏）近日，住房城乡建设部在福建省福州市召开保障性住房建设工作现场会，交流各地保障性住房建设工作进展，宣传推广经验做法，部署第二批项目筹备，推动加大保障性住房建设和供给。

会议指出，规划建设保障性住房，是在新形势下适应中国式现代化建设新要求，完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的一项重大改革，对于解决工薪收入群体住房困难、促进经济发展、改善城市面貌具有重要作用。各地要进一步提高政治站位，深刻认识推进保障性住房建设对于构建房地产发展新模式的重要意义。加大保障性住房建设和供给，有利于完善“保障+市场”的住房供应体系，保障性住房满足工薪收入群体刚性住房需求，商品住房满足城乡居民改善性住房需求，不断满足人民群众对住房的多样化、多元化需求。

会议强调，在保障性住房建设中，各地要合理确定保障范围和准入条件，对社会公布，建立常态化受理机制，将符合条件的工薪收入群体纳入轮候库，在合理轮候期内予以保障。要以编制住房发展规划为抓手，完善“保障+市场”的住房供应体系，建立人、房、地、钱要素联动新机制，将保障性住房建设作为住房发展规划的重要内容，根据保障性住房需求，科学确定保障性住房发展目标，以人定房，以房定地、以房定钱。要探索建立保障性住房房屋体检、养老、保险三项制度，为房屋提供全生命周期安全保障。要选择部分保障性住房项目作为示范工程，以绿色、低碳、智能、安全为目标，打造“好房子”样板，让人民群众的居住生活更加舒适美好。

会议要求，各地要抓制度建设，尽快出台地方实施意见及配套办法，加快完善“1+N+X”的政策体系。要抓项目开工，对第一批已经确定的项目倒排工期，挂图作战，确保按时开工，如期交付。要抓第二批项目筹备，加快形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的项目滚动推进机制，持续做好项目谋划和储备。要抓配套政策落地，落实好中央补助资金、专项债券、商业配套贷款和税费优惠等支持政策。

(责编：王仁宏、吕骞)

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