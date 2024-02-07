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全国秋粮收购超1.4亿吨

陈晨
2024年02月07日09:45 | 来源：光明日报
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原标题：全国秋粮收购超1.4亿吨

　　国家粮食和物资储备局6日发布的最新数据显示，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超1.4亿吨，整体收购进度大体在7成左右。临近春节，我国粮油产品供应充足，市场运行总体平稳，保供稳价基础扎实。

　　 据介绍，秋粮主要包括稻谷、玉米、大豆3个品种，从上市时间看，先是南方稻谷，然后是华北玉米，最后是东北的稻谷、玉米和大豆。目前，东北、华北地区秋粮正集中上量，进度在6成左右；南方旺季收购已基本结束。

　　 国家粮食和物资储备局粮食储备司副司长唐成介绍，随着春节临近，农民售粮意愿增强，各类企业采购积极性较前期明显提高，收购进度有所加快。国家粮食和物资储备局将督促地方加强收购统筹组织，适时发布市场供求、收购进展、价格变化等信息，引导农民合理把握售粮时机，错峰有序售粮，加强农户庭院储粮技术指导，保障储存安全。

　　 春节临近，国家粮食和物资储备局将强化产购储加销全链条协同保障，统筹推进粮源调度、加工、储运、销售等各环节工作。加强终端消费保障，丰富粮油产品花色品种，增加名、优、特、新产品投放，更好满足广大城乡居民消费需求。引导主产区与主销区特别是大中城市完善产销对接机制，加强跨区域联动保供，强化粮油市场运行动态监测，确保粮油市场供应充足、运行平稳。

(责编：申佳平、杨迪)
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