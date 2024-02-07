本报记者 王轩尧 王晓樱

原标题：“新能源专班”为跨海护航

“后面的车辆排好队，一辆接着一辆装船……”

上午9时许，在海口新海港4号泊位，“双泰27”轮作为新能源小车出岛专班，开始进行车辆装载，海口新海轮渡码头有限公司码头管理中心值班主任朱章仁与船员分工协作，引导车辆有序排队上船。

随着春运开启，琼州海峡水上交通迎来繁忙时段，频繁的大雾天气多次影响行程，新能源汽车船票一票难求。海南海峡航运股份有限公司此前表示，出于安全需求，新能源车要按照不超过轮渡运输车辆的10%、不多于18辆的标准进行运输，而这样的运量难以满足当前需要。

为了方便新能源小车跨海，自2月1日起，新海港在每天的10时30分和20时30分别设立了新能源小车出岛专船航班，每班装载量约100辆；从2月5日开始，在16时30分再增设一个新能源专班。出岛新能源小车司机可通过“新海港”或“琼州海峡轮渡管家”公众号提前购买专班船票，凭票进港。

“右转到规划区域停放。”在工作人员的指引下，过海的新能源车辆有序登上新能源小车出岛专船航班。旅客林先生把车开入船舱停好后，在工作人员的指引下，前往旁边的另一艘船舶登船。“看新闻感觉今年过海旅客多了很多，我前几天都没买到新能源车的船票，还在担心怎么过海。如今开设了新能源专班，终于能顺利登船过海了。”他说。

“为保障司机和旅客安全，专班采取人车分装方式，由一艘专船装载新能源车辆，司机旅客乘坐另一艘船，同时从海口新海港出发，开往湛江徐闻港。”“双泰26”轮二副陈春林介绍。

和其他的客滚轮不同，新能源小车出岛专船航班上没有游客，船舱一层用来装载车辆，车辆停放的间距更大。“整个船舱分为三个装载区域，区域之间间隔4米作为消防通道，车辆间距1米停放，并衬垫三角木防止位移。”陈春林说。海事执法人员对“专船专班”运输船舶实施每船必检，重点对灭火毯、便携式热成像仪、移动式灭火装置等应急物资配备，车辆间距预留、绑扎是否满足要求等事项进行检查，确保风险管控措施落实到位。

装载完毕后，悠悠的汽笛声响起，“双泰27”轮离开泊位，缓缓向徐闻港驶去。

（本报记者 王轩尧 王晓樱）

(责编：申佳平、杨迪)

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