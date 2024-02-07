宋喜群 王冰雅 王耀辉

原标题：“走出去”“引进来” 培养国际化人才

在中国与西班牙建交50周年之际，2023年11月，兰州大学在西班牙内布里哈大学设立的“中国研究中心”揭牌成立，中心旨在为校际合作搭建常态化人文交流和科研合作平台，也将为所在国家更好了解中国制度、发展道路和发展模式提供重要参考。

“新时代新征程上，我们必须深度加强同世界一流大学和学术机构的互鉴、互容、互通，着力构建更全方位、更宽领域、更高层次的开放办学新格局，让国际化为学校‘双一流’建设注入澎湃活力。”兰州大学党委书记马小洁说。

优化布局 构建开放办学的生态

与46个国家和港澳台地区的276所高校及科研机构建立友好合作伙伴关系，全球卓越合作网络初具雏形；

牵头成立“一带一路”高校联盟，成员总数已达到184个；

一大批国（境）外专家被“请进来”讲学、开展科研合作、参与交流互鉴，其中4名外国专家荣获中国政府友谊奖，16名外国专家荣获甘肃省外国专家“敦煌奖”……

如今的兰州大学，国际合作交流不断结出硕果。

推进牵头的“一带一路”高校联盟伊比利亚分盟建设；与英国利兹大学、拉夫堡大学、威尔士三一圣大卫大学等就加深学科合作和学位联授、教师互访、课程资源共享等达成一致；与约旦大学推动校际交流、深化青年友谊；和美国德雷塞尔大学续签新一轮五年项目合作协议……在一次次交流互动中，兰州大学全球“朋友圈”加速扩大。

深化合作 产出互惠共赢的成果

兰州大学西部环境教育部重点实验室张东菊团队与2022年诺贝尔生理学或医学奖获得者斯万特·帕博合作，在《科学》杂志发表文章；寒区旱区生物考古国家文物局重点科研基地获批建设……在该校资源环境学院院长李育看来，这些成绩都离不开“西部环境变化创新引智基地2.0”的支持。

“基地的定位是成为国际干旱环境和全球变化研究的重要基地，为国家生态安全和可持续发展提供科学支撑。”李育介绍，近年来基地积极引进海外博士、博士后充实师资队伍，引进人才中已有4人在《自然》《科学》主刊或子刊发表研究成果。

兰州大学以平台、项目等建设为抓手，成功加入欧洲核子研究中心大型强子对撞机上的底夸克实验国际合作组，踊跃参与国际热核聚变实验堆计划等重大国际合作研究。

“一带一路”环境与气候观测网首个国外超级观测站在塔吉克斯坦共和国沙尔图兹国家气象站建成；由兰州大学、北京大学、加州大学伯克利分校合作的研究首次实现了共价有机框架材料大尺寸单晶的生长和结构解析，相关论文登上《科学》……兰州大学深入开展科研国际合作与交流，为全球教育治理和科技进步贡献力量和智慧。

汇通中外 播撒交流互鉴的种子

2023年9月，在“汉字缘”国际故事大会决赛中，来自苏丹的兰州大学汉语国际教育专业留学生颜青荣获一等奖。

2019年，颜青来到兰州求学。几年下来，颜青常常感慨：“无论是悠久的历史文化，还是便捷的现代生活，中国都是这么令人着迷。”

近十年来，兰州大学服务“一带一路”建设，吸纳“一带一路”共建国家青年来校留学，累计招收培养留学生3000余人。

在兰州大学，还有一批批“汉语大使”远赴异国向世界播撒中文的种子，展示着丰富多彩、立体全面、真实可爱的中国。

填志愿时，侯贝贝坚定地选择了兰州大学汉语国际教育专业，之后又在文学院继续攻读硕士研究生。2018至2021年，她曾前往泰国帕瓦纳·菩提坤职业学院、吉尔吉斯斯坦首都比什凯克的六十九中学孔子课堂担任汉语教师志愿者。“作为一名汉语教师我很自豪，也感到责任重大。”侯贝贝说。

截至目前，学校共面向世界35个国家派出实习汉语教师461名。同时，学校建设的3所孔子学院累计培训各级、各类汉语学习者3万余人次。

“未来，我们将始终坚持开放办学理念，统筹好‘引进来’和‘走出去’两篇文章，奋力开创国际化工作新局面，推动中国特色世界一流大学高质量发展，助力社会主义现代化强国建设。”中国科学院院士、兰州大学校长严纯华说。

(责编：申佳平、杨迪)

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