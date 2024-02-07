常河 徐艳友

原标题：“农二代”有了新年货

“这就是我今年的新年货……”2月6日，安徽省淮南市凤台县杨村镇店集村“飞手”陈骞看着刚购置的两台农用无人机，心里美滋滋的。

1992年出生的陈骞，是一名典型的“农二代”，2014年大学毕业后，他放弃了大城市的工作，回到村里，从“种粮能手”父亲手中接过了“接力棒”，成为一名年轻的种粮大户。

“今年是我搞农业第十个年头，这些年，国家的惠农政策一年比一年好，我们的合作社也是一年比一年好。现在搞农业，没有这些‘新科技’是不行的……”陈骞边调试着无人机边和记者唠着。

2017年，陈骞创办了凤台县骞骞农机服务专业合作社，积极探索和拓展“大托管”现代农业新模式，从起初托管100亩地做起，如今已托管土地3650亩，订单服务2300余亩。他依托自己合作社里的各式各样现代化农机，实现“耕、播、种、收、售”全链条保姆式服务，规模化、集约化、机械化、经营化的农业种植新模式，不仅让村民从土地中“解放”出来，更实现了土地增效、粮食增产、农民增收。

“俺不仅把土地托管了，而且还在陈骞的米厂上班，每月有固定的收入哩，比外出打工强，家里的老人孩子俺都还能顾着。”店集村村民苏孝全告诉记者。

陈骞的合作社先后荣获全国标杆基层社、安徽省农民合作示范社、淮南市四星级综合服务社等多项荣誉。他本人也被评为“第二届全国乡村振兴青年先锋”，并入选了共青团中央“中国第八届青年创业交流营学员”。

“陈骞是我们镇青年创业的佼佼者，我们农村和农业需要这样的青年人才，为现代农业发展注入新活力。”杨村镇纪委书记、包点干部韩新安说。

（本报记者 常 河 本报通讯员 徐艳友）

(责编：申佳平、杨迪)

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