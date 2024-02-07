王胜昔 丁 艳

原标题：豫东平原“慧”种地

“以前这里地势低洼，雨天怕水，旱季盼水。自从规划成高标准示范田后，农业基础设施健全了，涝能排、旱能浇，农业生产方便多了!”1月27日，在河南省民权县花园乡陈庄村高标准粮田项目区，田块平整、道路笔直、沟渠畅通，10多台无人机在田间来回喷施叶面肥，村民罗传伦兴奋地和记者分享着现代化种地的感受。

近年来，地处豫东平原的民权县通过争取财政资金、产粮大县奖励资金等，建立了数字农业智慧平台，优化灌溉方式，配备安装水肥一体化和智能物联网控制系统，实现了田间苗情、病情、虫情、墒情实时监测报告和施肥、灌溉的远程自动控制，让农业生产更加精准高效。

“高标准农田项目通过田边留草等绿色防控技术，不仅可有效控制农作物病虫害，还增加了抵御自然灾害能力。节水、节肥、节药效果明显，总体实现节水40％以上、节肥30％以上，农药使用量下降60％以上，小麦亩均增产150斤，玉米亩均增产140斤。”民权县农业农村局负责人张友永说。

在民权县人和镇高标准农田示范区，种植大户刘友存通过手机智慧农业物联网平台APP控制高效智能节水灌溉系统，一键操作就能实现农田自动灌溉。

“现在种地方便了，200多亩地五六个小时就浇完了。”刘友存说，农户通过手机可以远程选择井房、控制蝶阀，实现定向灌溉。根据农业自动化气象监测站监测到的实时数据，判断实际需水量，实现定量浇水。

随着5G网络在民权县全覆盖，现代农业智能物联网新模式快速发展，农机智能化水平大大提高。

27岁的农民刘富康坐在地头的田埂上，正操作着新购置的智能农业机械：地上，无人驾驶拖拉机精准开沟，进行“种肥同播”；天上，无人机忙着喷药撒肥……“只要在北斗智能终端中设定好土地的具体参数，拖拉机就能自动播种，每千米的误差只有几厘米，每天能播种一百多亩。”刘富康告诉记者。

如今，民权县白云寺镇、程庄镇等多个乡镇实现了物联网、智能化、大数据、云计算等信息技术在农业上的有效应用。

据悉，民权县累计建成高标准农田约95万亩，占全县耕地总面积的83%，有效改善了农业生产基础条件。

民权县委书记王静娴说：“我们加强农业基础建设，建设高标准农田，打造粮食核心产区，提升农业防灾、减灾、救灾能力，有力地扛稳粮食安全责任。”

(责编：申佳平、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经