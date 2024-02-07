人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春节消费市场供给有保障

董蓓
2024年02月07日09:46 | 来源：光明日报
小字号

原标题：春节消费市场供给有保障

从国务院新闻办6日举行的新闻发布会上获悉，春节是传统的消费旺季，全国各地大型农副产品批发市场粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品库存充足，重点批发市场、超市生活必需品备货量比平时增加10%~30%。

2024年春节假期长于往年，出行人次预计将创新高，叠加近日全国出现大范围雨雪天气，做好生活必需品保供工作十分重要。商务部将聚焦粮油肉蛋奶果蔬这些重点品种，不断健全“监测、调度、储备”三张网。及时掌握粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品重点品种生产、流通、消费的基本情况；健全与气象、交通运输、应急管理等部门的即时联络机制，充分发挥全国性大型骨干保供企业的作用，加强横向协作，形成保供合力；加强市场分析研判，组织好中央储备，适时收储、投放，指导做好地方储备的吞吐调节，确保储备商品能够“储得足、调得出、用得上”。

2月5日相关统计数据显示，全国百家大型农副产品批发市场粮食、食用油、牛羊肉平均批发价格2月初以来保持稳定，蔬菜价格呈现季节性上涨。1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%。节前全国消费市场整体呈现出供应足、价格稳、销售旺的特征。

随着老百姓生活方式的变化，我国春节消费市场也呈现出如下新特点：更加追求绿色健康、更加凸显个性多样、更加彰显文化特色、更加青睐科技智能。

据了解，针对春节消费新趋势，商务部指导全国各地商务主管部门营造喜迎新春、热闹过年的欢乐氛围，主要包括突出国货“潮品”主题、突出商旅文体健融合、突出城乡市场联动、突出线上线下联动等四个方面。针对以上四个方面，商务部与国家体育总局合作举办“全国冰雪消费季”系列活动，联合文旅部启动“游购乡村 欢乐大集”活动，组织展销促销、乡村旅游、技艺展示、文化传播等系列活动，满足百姓消费意愿。

展望2024年，商务部将通过办好“消费促进年”系列活动、稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费等举措，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，更好满足人民美好生活需要。

（更多报道见4版）

(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：接稳流量 “尔滨”的生意人们迎新春
　　 这个冬天，哈尔滨火了。从2023年12月份以来，从各地飞往哈尔滨的游客络绎不绝。面对流量，如何把握机遇成为各行各业下一阶段的新命题。本期由度小满冠名播出的《记者去哪儿》，走进哈尔滨大街小巷，看生意人们以及中小企业主们如何把握机遇，从“网红”走向“长红”。…
新春走基层｜大红灯笼照亮群众“增收路”
　　春节临近，年味渐浓。一排排火红的灯笼整齐地挂在河南安阳内黄县道路两旁，随风摇曳，竞相媲美。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部