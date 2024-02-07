董蓓

原标题：春节消费市场供给有保障

从国务院新闻办6日举行的新闻发布会上获悉，春节是传统的消费旺季，全国各地大型农副产品批发市场粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品库存充足，重点批发市场、超市生活必需品备货量比平时增加10%~30%。

2024年春节假期长于往年，出行人次预计将创新高，叠加近日全国出现大范围雨雪天气，做好生活必需品保供工作十分重要。商务部将聚焦粮油肉蛋奶果蔬这些重点品种，不断健全“监测、调度、储备”三张网。及时掌握粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品重点品种生产、流通、消费的基本情况；健全与气象、交通运输、应急管理等部门的即时联络机制，充分发挥全国性大型骨干保供企业的作用，加强横向协作，形成保供合力；加强市场分析研判，组织好中央储备，适时收储、投放，指导做好地方储备的吞吐调节，确保储备商品能够“储得足、调得出、用得上”。

2月5日相关统计数据显示，全国百家大型农副产品批发市场粮食、食用油、牛羊肉平均批发价格2月初以来保持稳定，蔬菜价格呈现季节性上涨。1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%。节前全国消费市场整体呈现出供应足、价格稳、销售旺的特征。

随着老百姓生活方式的变化，我国春节消费市场也呈现出如下新特点：更加追求绿色健康、更加凸显个性多样、更加彰显文化特色、更加青睐科技智能。

据了解，针对春节消费新趋势，商务部指导全国各地商务主管部门营造喜迎新春、热闹过年的欢乐氛围，主要包括突出国货“潮品”主题、突出商旅文体健融合、突出城乡市场联动、突出线上线下联动等四个方面。针对以上四个方面，商务部与国家体育总局合作举办“全国冰雪消费季”系列活动，联合文旅部启动“游购乡村 欢乐大集”活动，组织展销促销、乡村旅游、技艺展示、文化传播等系列活动，满足百姓消费意愿。

展望2024年，商务部将通过办好“消费促进年”系列活动、稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费等举措，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，更好满足人民美好生活需要。

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(责编：申佳平、杨迪)

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