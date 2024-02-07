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粤港澳大湾区中欧班列载着“年货”出发了

叶青
2024年02月07日09:48 | 来源：科技日报
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原标题：粤港澳大湾区中欧班列载着“年货”出发了

2月1日凌晨4时许，满载着电子产品、电子设备等粤港澳大湾区优质热销商品的X8120次中欧班列从广铁集团深圳平湖南铁路物流园鸣笛启程，将于16天后运抵波兰。这是粤港澳大湾区今年开行的第75趟中欧班列。截至目前，粤港澳大湾区已常态化开行中欧班列逾3000趟。

粤港澳大湾区中欧班列今年1月份货物发送量持续保持高位运行，货物发送量比去年同期高了一倍以上。中欧班列的声声“驼铃”正源源不断地将“大湾区制造”的年货运送至共建“一带一路”国家，与当地民众共享“中国年”。

数据显示，粤港澳大湾区中欧班列开行数量逐年递增。2023年全年开行909列，发送9.97万个标箱，单向货物发送量共计99.32万吨，开行总数同比上涨34.4%，连续11年创下历史新高，已日益成为稳定连接亚欧大陆的国际运输通道。

以制造业闻名的广东素有“世界工厂”的美誉。为推动“广货广出”，近年来，广铁集团积极探索提升中欧班列扩能增效，“班列+”生态成为了跨境班列创新发展的“顶流密码”。与此同时，铁路部门携手海关搭建起了一条高时效性、高稳定性的进出口通道。今年1月，深圳平湖南铁路物流园开出新春首趟精品班列。

广东粤通铁路物流有限公司副总经理宁赞介绍：“我们通过优化提升物流园区国际物流服务功能，开辟园区‘绿色通道’及24小时服务专窗，发挥管控平台智慧场站综合效能，压缩货物通关时间，优化集装箱管理，降低场站管理费用，智慧推动中欧班列运输高效顺畅。”

广铁集团相关负责人表示，下一步，粤港澳大湾区中欧班列将不断适应湾区企业需求，推出更多个性化运输线路，保持并逐步扩大中欧班列运行，大力发展智慧物流，推动铁路物流总包协议延伸至共建“一带一路”国家，持续服务推动“一带一路”倡议高质量发展。

(责编：申佳平、杨迪)
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