杨 雪

原标题：守护千家万户“信号满格”

近日，受强冷空气影响，湖北迎来今冬最强寒潮和低温雨雪冰冻天气。持续性冻雨叠加降雪，小年夜的武汉市，满城尽开“冰凌花”。

街头巷尾，电线、电缆等设施上包裹的厚厚冰层，使线路故障风险陡增。面对冰雪严寒，通信保障人员应急而动，全力做好春运期间极端天气下的通信服务。

顶风冒雪排故障

“2月3日晚上，正值大雪纷飞，消泗至汉南农场出现环路故障，我们的维护人员迅速前往现场，发现光缆被冰雪压断。”武汉联通蔡甸分公司网络CEO张小锋介绍，他们重新布放了熔接光缆，快速恢复了环路业务。

持续冻雨不仅压断电缆，还压断大量树枝。张小锋说，2月4日，分公司城域网机房专用变压器上联高压线被掉落的树枝压断，造成城域网机房停电，“我们马上组织人员进行发电、油料储备，实时监控机房电力配套运行情况，应对长时间停电。”

在蔡甸分公司网络监控中心，他们实施7×24小时值班响应，及时通告网络运行情况，积极响应和处理网络故障、机房停电、用户申诉等。“2月3日，接到德邦快递企业专线故障的报告，抢修人员半小时响应，通过客户机房测试发现是纤芯故障，在户外光交箱旁顶着风雪作业2小时完成故障处理。”张小锋说。

为应对这次冰冻雨雪天气，蔡甸分公司安排出动了抢修人员12人、车辆5台、油机3台，为全区2万余户居民宽带电视网、300余条各类客户专线、500余个5G基站提供保障。

应急预案保畅通

在中央气象台发布2024年首个冰冻橙色预警后，中国联通集团公司召开专项会议，要求湖北、河南、安徽、江苏、湖南、贵州、重庆等地相关分公司及时启动应急预案，确保通信网络畅通。

暴雪来临前，湖北联通已对应急车辆开展预检预修，提前储备了油机、油料、光缆等应急物资，组建了103支应急抢修队伍应对极端天气；针对易遭受雨雪冰冻灾害点位的光缆、机房、基站等通信设施进行了供电、积雪、冰冻物等情况的全面巡检，确保维护人员能第一时间投入应急通信保障。

张小锋介绍，蔡甸分公司除了提前制定应急预案，备好抢修物资、发电机及劳保防护用品，组建保障应急队，还为每片区网格提前准备了智慧家庭工程师，随时解决用户宽带故障。“2月3日，接到中电光谷产业园用户需求，智慧家庭工程师王虎冒雪前往，完成宿舍区30余户宽带安装，为值班留守员工提供网络支撑。”

目前，湖北省大部地区均为雨雪天气。通信保障人员还在迎战低温雨雪，坚守应急通信保障一线，守护千家万户“信号满格”。

(责编：申佳平、杨迪)

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