人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

守护千家万户“信号满格”

杨 雪
2024年02月07日09:49 | 来源：科技日报
小字号

原标题：守护千家万户“信号满格”

近日，受强冷空气影响，湖北迎来今冬最强寒潮和低温雨雪冰冻天气。持续性冻雨叠加降雪，小年夜的武汉市，满城尽开“冰凌花”。

街头巷尾，电线、电缆等设施上包裹的厚厚冰层，使线路故障风险陡增。面对冰雪严寒，通信保障人员应急而动，全力做好春运期间极端天气下的通信服务。

顶风冒雪排故障

“2月3日晚上，正值大雪纷飞，消泗至汉南农场出现环路故障，我们的维护人员迅速前往现场，发现光缆被冰雪压断。”武汉联通蔡甸分公司网络CEO张小锋介绍，他们重新布放了熔接光缆，快速恢复了环路业务。

持续冻雨不仅压断电缆，还压断大量树枝。张小锋说，2月4日，分公司城域网机房专用变压器上联高压线被掉落的树枝压断，造成城域网机房停电，“我们马上组织人员进行发电、油料储备，实时监控机房电力配套运行情况，应对长时间停电。”

在蔡甸分公司网络监控中心，他们实施7×24小时值班响应，及时通告网络运行情况，积极响应和处理网络故障、机房停电、用户申诉等。“2月3日，接到德邦快递企业专线故障的报告，抢修人员半小时响应，通过客户机房测试发现是纤芯故障，在户外光交箱旁顶着风雪作业2小时完成故障处理。”张小锋说。

为应对这次冰冻雨雪天气，蔡甸分公司安排出动了抢修人员12人、车辆5台、油机3台，为全区2万余户居民宽带电视网、300余条各类客户专线、500余个5G基站提供保障。

应急预案保畅通

在中央气象台发布2024年首个冰冻橙色预警后，中国联通集团公司召开专项会议，要求湖北、河南、安徽、江苏、湖南、贵州、重庆等地相关分公司及时启动应急预案，确保通信网络畅通。

暴雪来临前，湖北联通已对应急车辆开展预检预修，提前储备了油机、油料、光缆等应急物资，组建了103支应急抢修队伍应对极端天气；针对易遭受雨雪冰冻灾害点位的光缆、机房、基站等通信设施进行了供电、积雪、冰冻物等情况的全面巡检，确保维护人员能第一时间投入应急通信保障。

张小锋介绍，蔡甸分公司除了提前制定应急预案，备好抢修物资、发电机及劳保防护用品，组建保障应急队，还为每片区网格提前准备了智慧家庭工程师，随时解决用户宽带故障。“2月3日，接到中电光谷产业园用户需求，智慧家庭工程师王虎冒雪前往，完成宿舍区30余户宽带安装，为值班留守员工提供网络支撑。”

目前，湖北省大部地区均为雨雪天气。通信保障人员还在迎战低温雨雪，坚守应急通信保障一线，守护千家万户“信号满格”。

(责编：申佳平、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：接稳流量 “尔滨”的生意人们迎新春
　　 这个冬天，哈尔滨火了。从2023年12月份以来，从各地飞往哈尔滨的游客络绎不绝。面对流量，如何把握机遇成为各行各业下一阶段的新命题。本期由度小满冠名播出的《记者去哪儿》，走进哈尔滨大街小巷，看生意人们以及中小企业主们如何把握机遇，从“网红”走向“长红”。…
新春走基层｜大红灯笼照亮群众“增收路”
　　春节临近，年味渐浓。一排排火红的灯笼整齐地挂在河南安阳内黄县道路两旁，随风摇曳，竞相媲美。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部