原标题：养老金融 | 养老金提前发放首日，“细节控”让银行网点有序温暖

养老金提前发放，银行遇客流“春运”。为此，上海银行提前开门营业、加派服务人手、备足现金新钞……在服务细节上“做足文章”，让网点“春运”热闹而有序。

提早开门，减少等候时间

早上8点多，位于田林东路上的上海银行田林支行大厅内人头攒动，5台多功能自动取款机前，都有序排起了队。

“今天比平时提早开门，我来取点新钞给小辈包压岁钱。” 家住田林十一村的陈女士说，她的养老金原本是在这个月10号发放，在银行工作人员的告知下，自己今天早早就来到网点提取。“现在现金用的少了，但过年还是需要备一点，没想到今天网点人挺多。”

上海银行田林支行负责人乐彩霞介绍：“考虑到老年人经常是一大早就来网点排队，最近的天气也比较寒冷，遇到老年客户聚集情况，所以我们特意提前开门，把老年人迎进来等候。”

2月养老金发放时间恰逢新春佳节，根据相关通知，原定2月9日至14日发放养老金的人员可在2月6日起领取。为保障养老金提前发放平稳有序，上海银行针对高峰网点采取阶段性临时提早营业或延迟结束营业，各网点也将提前发放的宣传材料，通过公众号、朋友圈等渠道转发，提醒广大客户此次时间变更。这家网点门口也张贴了通知。

提前调配，备足新钞零钞

为更好地服务老年客群，网点还在每一台设备前都安排了老年人导银志愿者和工作人员进行引导，辅助客户进行业务办理，保障高峰时期网点内取现业务有序进行，起到了快速分流的作用。

顾志忠做导银志愿者已经两年多了，他的工作就是在养老金发放周期内为不会使用电子设备的老人们提供帮助。“我一个月内大概会有5天来到银行网点，退休了嘛找点事情做做。”他说，看到老人们顺利取到养老金，自己觉得很充实很开心。

据了解，早在1月下旬，上海银行就结合多年养老金发放体量、老年客户日常习惯、网点营业情况以及叠加的新春客流等因素，对2月全市养老金提前发放提早准备。该行建立了养老金提前发放日“走访联系机制”，下沉高峰网点及时了解养老金发放及服务过程中的急难需求，制定联动服务工作方案，提早做好网点领现备钞等相关现金保障、客户短信通知以及系统保障等安排。

作为上海首批养老金代发银行之一，上海银行服务了超500万老年市民，一直坚持打造有温度的金融体系服务养老民生。后续，上海银行将通过进一步打造专门设施、专属产品、专享服务、专业队伍的“四专”品牌特色，为老年客户提供贴心、舒心、放心、开心和暖心的“五心”服务体验，守护老年客群美好生活，焕发银龄活力。

（来源：上观新闻）

(责编：董童、李源)

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