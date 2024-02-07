中国南极秦岭站开站
2024年02月07日11:14 | 来源：新华社
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更好认识南极、保护南极、利用南极
2024年2月7日
中国第五个南极考察站秦岭站开站
填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白
罗斯海是全球气候变化的敏感区域
是极地科学考察的理想之地
秦岭是中国南北分水岭
连接东西，和合南北，孕育万物
以中华民族的祖脉秦岭命名
是绵延传承中华历史文化记忆的一个精神象征
新站主体造型设计理念源于郑和下西洋使用的南十字星导航
建筑面积5244平方米
可容纳度夏考察人员80人，越冬考察人员30人
秦岭站采用轻质高强的建筑技术与材料
可以抵抗零下60摄氏度的超低温和海岸环境的强腐蚀
接下来
秦岭站还将进行内部装饰装修、机电安装等工作
记者：王立彬、周圆、郁琼源
编辑：刘媛媛
设计：苗夏阳
新华社国内部出品
(责编：牛镛、岳弘彬)
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