更好认识南极、保护南极、利用南极

2024年2月7日

中国第五个南极考察站秦岭站开站

填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白

罗斯海是全球气候变化的敏感区域

是极地科学考察的理想之地

秦岭是中国南北分水岭

连接东西，和合南北，孕育万物

以中华民族的祖脉秦岭命名

是绵延传承中华历史文化记忆的一个精神象征

新站主体造型设计理念源于郑和下西洋使用的南十字星导航

建筑面积5244平方米

可容纳度夏考察人员80人，越冬考察人员30人

秦岭站采用轻质高强的建筑技术与材料

可以抵抗零下60摄氏度的超低温和海岸环境的强腐蚀

接下来

秦岭站还将进行内部装饰装修、机电安装等工作

记者：王立彬、周圆、郁琼源

编辑：刘媛媛

设计：苗夏阳

新华社国内部出品

(责编：牛镛、岳弘彬)

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