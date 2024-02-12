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龙元素“上新”看春节消费之变

2024年02月12日08:19 | 来源：新华社
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新华社武汉2月11日电（记者廖君 喻珮 熊翔鹤）甲辰龙年伊始，雪后的湖北武汉晴空万里。龙元素装点市集灯会，国风年味弥漫大街小巷。随着传统文化回归、新兴业态布局，武汉春节消费市场呈现勃勃生机。

一只龙头鱼身的神兽跃过龙门，辅以一朵雍容华贵的牡丹花象征着祖国繁盛。2米长的剪纸作品《龙腾盛世》近日在武汉多处地铁站内“上新”。鄂州雕花剪纸省级代表性传承人曹小琴说，春节前她花了近3个月时间设计了这幅作品，寓意立业成名、丰收喜庆、和美中国。今年龙文化主题的非遗作品格外受青睐，多款剪纸小品一经推出，就被顾客争相选购。

2月10日大年初一，走进汉口历史风貌区保元里，一条长约20米的中国红巨龙喜迎八方来客。在武汉昙华林，20余家市集摊位售卖新春年货、艺术文创等商品。充满创意的潮流市集激活了春节消费。

过年穿新衣，辞旧又迎新。连日来，永无忧品牌主理人文婕忙着赶工顾客预订的成衣，今年她特意选择了一款龙纹印花的面料做唐装的里衬，虽然均价近千元，仍受到新老顾客的喜爱。

“随着物质生活日渐丰富，大家开始注重文化消费。新中式服装逐渐被列入新年‘必买清单’。”文婕告诉记者，创立品牌10年，她感受到这一“赛道”的市场日趋火热。

记者在汉口北国际商品交易中心看到，一些店铺门前堆满了待发货的大包小包。和前几年相比，传统元素的小商品越发受欢迎，生肖玩偶、春联、中国结等在设计上不断推陈出新，更加契合当下年轻人的消费习惯。一家文体饰品店店主王兴鹏说，从去年底到今年2月初，忙碌了近两个月，最高峰时一天的营业额有二三十万元。

“龙年的寓意非常好，带有龙元素的新年饰品也非常火爆。”王兴鹏顺手拿起一只抱着“福”字的红色毛绒“小龙”说，前段时间有客户一口气订了几千个。

武汉大学社会学院副教授李向振说，各地颇具地域特色的龙文化活动，传播中国传统文化，拉动节日消费。随着社会变迁，年货置办方式、类别品种已发生巨大变化，“节日经济”的蓬勃彰显消费升温。

(责编：王震、李楠桦)
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