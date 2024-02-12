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一张风景照背后的小城逆袭

2024年02月12日08:27 | 来源：新华社
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新华社南京电（记者刘兆权 杨绍功 刘宇轩）长三角南端，在浙闽省际交通枢纽浙江苍南，招商人员北上的脚步越发频密，希望赶在春节前引回更多绿色发展项目，他们用脚跑出的新“商路”，牵出了长三角一体化的隐形纽带。

在苍南，记者领略了一个长三角外围城市从思维认知、发展模式到精气神的转变。

“风吹又日晒，自由又自在”，在苍南站里，一幅巨幅风景照引人注目：棕榈湾畔，碧海扬波，岸边露营基地里，彩色的帐篷像花儿一样绽放在绿草茵茵的山坡上。

列车上，苍南县发改局党组成员章如景热情地介绍着这座小城：苍南有168公里海岸线，为发展全域旅游、打造生态旅游景点，当地掀起了海岸整治提升热潮，完善设施、提升硬件，让棕榈湾成功入选“‘驾游中国’——最受欢迎全国自驾旅游精品线路”。

苍南位于长三角的最南端，地处浙闽丘陵间，靠山面海，历史上长期是浙江的交通末梢，这样的地方怎么接受长三角中心城市的辐射？

章如景指着高铁介绍说，苍南从交通破局，翻开了融入长三角的新篇章。苍南虽是交通末梢，当地却转变思维，提出了打造“浙闽省界交通枢纽”的目标。十多年来，当地多方筹措资金，织密立体交通网，最终化长三角边缘的劣势为跨省交界枢纽的优势。

现在，通过高速公路，苍南到温州市区只需1个小时，浙闽交界的泰顺、龙港、福鼎等地，人们出行多选择到苍南坐高铁。中国铁路上海局集团有限公司南京客运段高三车队总支书吴隽说，车队值乘多趟往来于苍南与长三角其他城市间的高铁，车厢里经常都是满员。苍南的常住人口只有80多万，但是苍南高铁站的辐射人口却达到了300万。

路好走了，项目就来了。苍南面朝大海，发展核电、海上风电、潮汐能等清洁能源项目，投资1200亿元的三澳核电、华能苍南海上风电4号、远景苍南零碳产业基地等项目陆续落地。

高速，高铁，深水大港，立体交通格局之下，长三角的外围地带不再是发展的边缘。江苏省规划设计集团技术中心总规划师徐海贤说，长三角一体化上升为国家战略的五年，是交通网络同城化的五年。目前，长三角区域内，除舟山外的所有地级市均实现动车通达，公交化运营的高铁让长三角“1小时至3小时生活圈”成为现实。

如今，长三角城市间的密切关联已超出了传统认知中的“沪宁杭大三角”，徐海贤的团队分析显示，长三角区域内已形成围绕上海、苏锡常、南京、杭州、宁波的“之字形”制造业关联网络。

“我们的市场在长三角，发展的资源也来自长三角。”章如景说，苍南不产药材，但集散人参鹿茸冬虫夏草；没有码头，水产市场却位列全国十强，很多人觉得这是无中生有，其实，长三角每一座城市繁荣的背后，都有区域一体化的无形纽带在关联和支撑。

(责编：王震、李楠桦)
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