“太美了！”当广州开往桂林方向的D1854次列车经过广西桂林阳朔幸福源大桥时，来自广东的游客张先生兴奋地指向窗外，一幅浑然天成的“山水画”触手可及。

来不及细赏，列车已抵达阳朔站，下车旅客多是广东游客。“各位旅客出站后可换乘直达兴坪古镇的旅游直通车。”阳朔站客运副站长闻斌贴心做好“公铁”接驳引导服务。

三百里漓江，佳胜在兴坪。这里浓缩漓江山水之精华，是中外游客心驰神往的旅游胜地。

“今年春节，我们车站预计发送旅客同比增长80%以上，广东珠三角方向的游客居多。”闻斌介绍。去年年底贵广高铁提质改造工程完成后，从广州来兴坪最快只需1小时49分。便利的高铁交通条件，使兴坪古镇成为珠三角游客休闲的“后花园”。

在“公铁”接驳换乘点，山水交运公司汽车站站长徐长江忙着调度大巴车，一旁的铁路青年志愿者正在为携带大件行李的游客搭把手，帮助他们“无缝换乘”。“今年春节来旅游的人络绎不绝，每趟动车到达后，我们都得连发几趟车。”徐长江说。

进入兴坪古镇，映入眼帘的是青砖灰瓦马头墙，古香古色韵味浓。近年来，兴坪镇加大对古建筑的保护修缮力度，最大程度保持古镇原有风貌。同时，加强对景区、民宿、餐饮等行业的市场监管力度，优化道路交通、停车场等基础设施条件，提升游客观光体验。

路过古镇中心的古榕饭店，店内座无虚席，老板娘韦玉慧正忙着给客人上菜。“高铁开通后，游客越来越多，今年春节假期我们饭店天天爆满。”韦玉慧幸福之情溢于言表。

傍晚，江边的民宿陆续亮起灯火，传来阵阵欢声笑语。“春节前，我们的房间预订率已达80%以上，超过往年同期水平。”民宿老板林斌旺说。

一路通，百业兴。远方的游客乘坐高铁而来，让兴坪古镇“车马来往人看人”的繁华过往得以延续和升华。中国铁路南宁局集团有限公司加大对兴坪旅游的运力支持力度，不断优化动车组开行方案。目前，阳朔站每天停靠动车组列车增至79趟，极大满足了旅客出行需求。

兴坪镇相关负责人介绍，今年春节假期，兴坪镇预计接待游客30万人左右，有望创历史新高。

(责编：王震、李楠桦)

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