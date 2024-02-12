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四川首个！这一创新设计，挑战多项前所未有难题

记者 矫阳
2024年02月12日09:51 | 来源：科技日报
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2月9日，四川成都市天府新区，正在进行站台层以上施工的天府站，钢结构的“凤凰”骨架已凌空腾起。

“天府站设计理念为‘筑巢引凤’，总面积61.2万平方米。12台22线，分南、北两场，横穿‘凤凰’腰部。”中铁建设天府站项目部书记许峰说。

天府站是四川省首个以TOD（公共交通为导向）的综合铁路站，总体流线为上进下出，地上三层、地下二层，多条高铁与地铁、高铁与公交无缝对接换乘，是成都铁路枢纽规划中的综合性交通枢纽之一。第一阶段站台层及以下主体结构工程已于去年4月完成，目前正在进行站台层以上第二施工阶段。

从空中俯瞰，天府站整体形态采用了大量曲线元素，如同一只展翅的凤凰。“凤凰眼”是天府站的特色空间，也将是整个天府站最大的创新点。

从中铁建设天府站项目部的全息影像效果图上看，“凤凰眼”和腰部的光谷雨棚，为各自立面的视觉中心。“凤凰眼”位于天府站南北进站口，采用单层网壳的结构形式，配合机翼形铝合金构件，将建筑结构声、光、电融为一体。腰部的光谷雨棚连接南北场空间，采用双曲面网格结构搭配ETFE膜材，改善室内光环境，彰显站房精致现代的工程美感。

“凤凰眼”很美，未来进站候车的旅客，不仅能体会到天然的身体舒适感，还能享受到美轮美奂的声、光、电艺术氛围。

“要达到这个创新设计效果，施工将挑战多项前所未有的难题。”中铁建设天府站项目部总工程师汪韦韦说。

比如，仅一个光照问题，就面临着多个难题。不同于光线直射的平面光幕墙，“凤凰眼”为大跨度椭球形网壳结构，多角度射入的光线，会形成凸镜聚光热效应，日照强烈的时段，使空间产生高热度。而单纯用遮光玻璃材料，又不利于采光。

如何既不产生凸镜聚光热效应，又能最大利用自然光照？这是目前已投运的铁路站房面临的普遍难题，要想解决需要从材料、光学及结构等多方面进行攻关。

“此外，‘凤凰眼’单层网壳结构横杆装配构件尺寸各不相同，节点焊接数量较多且焊缝较大，这将会影响施工效率和结构美观。装配结构虽能弥补这一缺点，但技术人员对其节点受力及构造还缺乏深入研究。”汪韦韦说。

为解决“凤凰眼”施工中的多项难题，中铁建设项目团队联合建设方、设计院和高校，共同列出了“凤凰眼”科技创新清单，并立项申报了“‘凤凰眼’大跨度椭球形网壳结构绿色建造与低碳空间营造研究”课题。

课题共涵盖8个子课题，包括大跨度椭球形网壳结构横杆装配节点受力及构造研究、数字化建造及精确控制技术研究、玻璃幕墙聚光特性及控光技术研究、玻璃封闭空间小气候分布特征及控制研究、封闭空间声场分布规律及降噪技术研究等。“相关课题正待中铁建设集团公司批复，预计春节后将快速启动。”汪韦韦说。

天府站，“凤凰眼”开始孕育了。

作为四川天府新区“四主三辅”客运站高铁网的重要组成部分，天府站将承担成宜高速铁路、成达万高速铁路、川藏铁路、蓉昆高铁等线路的始发终到或通过，是成渝双城经济圈上的重要城际枢纽节点之一，建成后将成为支撑天府新区与东部新区协同发展的重要交通载体。

(责编：王震、李楠桦)
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