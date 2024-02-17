张 烁

伶仃洋上，一桥飞架香港、澳门、珠海三地，桥上车辆往来穿梭。数据显示，2023年经港珠澳大桥珠海公路口岸出入境旅客超过1630万人次，出入境车辆超过326万辆次，分别为2019年的1.29倍和3.8倍。北上南下“双向奔赴”，人流、资金流、物流相互交织，粤港澳大湾区“你中有我，我中有你”的深度融合新景象加速展现。

建设粤港澳大湾区，是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略，是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。2019年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》公布。5年来，粤港澳三地携手同心、协力共进，推动国际一流湾区和世界级城市群建设迈出坚实步伐，粤港澳大湾区勇立潮头。

深入实施“湾区通”工程，“港车北上”、“澳车北上”、“经珠港飞”、人才签注等政策落地实施；医师、教师、导游等八个领域实现了执业资格互认，已经有3200多名港澳的专业人士获得内地注册的执业资格；粤港澳三地共同发布食品、中医药、交通、物流等领域湾区标准，以及工业消费品、农食产品、服务业领域“湾区认证”项目；积极打造粤港澳大湾区国际仲裁中心、涉外涉港澳商事一站式多元解纷中心，多措并举保护投资者合法权益……5年来，粤港澳大湾区“立体交通网”越织越密，积极探索“一事三地、一策三地、一规三地”，变“制度之异”为“制度之利”，市场互联互通更加顺畅有序、政务服务更加高效便捷、法治环境更加健全完善、对外开放更加积极主动，不断促进基础设施“硬联通”、规则机制“软联通”、区内居民“心联通”。

横琴放宽市场准入特别措施、鼓励类产业目录等顺利落地，产业项目加快导入，中医药广东省实验室正式揭牌；前海累计引进全球头部服务商150多家，港澳专业人士备案执业范围增至22类，全国首家“双牌照”境外银行正式落地；南沙开发建设加力提速，国际通用码头工程开工，中国企业“走出去”综合服务基地正式挂牌；河套香港科学园深圳分园顺利开园，首批16家香港科创机构、企业及服务平台入驻……5年来，有关方面以《粤港澳大湾区发展规划纲要》为统领，不断完善“1+N+X”政策体系，重大合作平台建设扎实推进。近期，又有多份有关粤港澳大湾区的政策文件陆续出台。一以贯之、一脉相承，一系列文件都是着眼于把党中央关于大湾区建设的重要部署落到实处，都是为了支持香港、澳门保持长期繁荣稳定，在中国式现代化进程中更好发挥自身作用，更好融入国家发展大局。

“新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地、中国式现代化的引领地”，是粤港澳大湾区发展的新定位。粤港澳大湾区是我国经济活力最强、开放程度最高的区域之一，区域内产业链供应链相对完备、人才集聚、联通内外，是我国产业链最重要的节点地区之一，具有成为新发展格局战略支点的经济基础和空间优势，能够走在前列，发挥带动作用。

当前，亿万人民正在党的领导下奋进在强国建设、民族复兴的新征程上。粤港澳大湾区迎来了新机遇，大有可为也大有作为，必将在高质量建设道路上加速奔跑！

《 人民日报 》（ 2024年02月17日 05 版）

(责编：孙红丽、陈键)

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