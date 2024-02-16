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各地迎来春运返程高峰 全社会跨区域人员流动量已连续三天超3亿人次

2024年02月16日16:38 | 来源：人民网
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人民网北京2月16日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月15日（春运第21天，农历正月初六），全社会跨区域人员流动量31538万人次，环比增长2.7%，比2023年同期增长2.1%，比2019年同期增长21.8%。

其中，铁路客运量1515.9万人次，环比增长6.4%，比2023年同期增长24.4%，比2019年同期增长19.9%。公路人员流动量29654万人次，环比增长2.6%，比2023年同期增长0.8%，比2019年同期增长22.4%。水路客运量131.9万人次，环比下降11.7%，比2023年同期增79.5%，比2019年同期下降38.1%。民航客运量236.5万人次，环比增长0.9%，比2023年同期增长37.5%，比2019年同期增长16.7%。

此外，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量26904万人次，环比增长1.9%，比2023年同期下降0.3%，比2019年同期增长45%。公路营业性客运量2750万人次，环比增长10.9%，比2023年同期增长12.6%，比2019年同期下降51.5%。

南来北往，东行西进。春节假期即将结束，各地迎来春运返程高峰。我国交通运输部门采取积极措施，全力做好路网调度、运输组织、安全应急、疏堵保畅等工作，切实保障旅客安全、有序、温馨出行。

深夜抵京，到站——到家如何更顺畅？为畅通深夜返程回家之路的“最后一公里”，北京地铁、京港地铁多条线路采取延长运营时间、加开列车等措施，北京公交集团增开重点火车站摆渡线路，适当延长日班线路运营时间，增加夜班线路运力。

同时，北京交通部门协调重点网约车建立春运保障车队，安排700余辆网约车专项保障“七站两场”接驳运输，并提前向网约车平台发布航班及旅客量的预测情况，协调平台向机场火车站优先派单。机场巴士结合乘客出行需求，调整站点设置，储备机动运力，做好机场兜底运输保障，大兴机场巴士夜间线路2:00前旅客最长等候时间不超过30分钟，做到“客满即发，随时补班”。

为应对新一轮低温雨雪冰冻灾害防范，扎实做好春运返程高峰疏堵保畅工作，湖北交通将在拥堵路段、收费站和服务区派人驻点，实现政警路企协同作战，尽早发现拥堵路段，加强重点路段监测预警，加大事故施救调度力度，不断完善应急响应流程。快速处置拥堵情况，充分运用交通信息技术，密切关注路网运行情况，综合调度各方资源，高效应对拥堵事故；加强车辆引导分流，坚持“远端引导、近端分流”工作原则，通过广播、电子显示屏、地图导航等引导司机避开拥堵路段等。

“车给车充电我是第一次用，操作挺方便。有了应急充电车，再不怕没开到服务区就电量低了，让我们心里踏实不少。”在京哈高速公路米沙子服务区，车主李先生正在用移动充电车为自己的新能源汽车充电。

为全力保障公众顺畅通行，吉林结合高速公路充电站运营情况，在京哈高速公路主线德惠、陶赖昭等服务区临时增配移动充电车辆，为服务区附近无电或低电量电动汽车进行应急充电，有效提高应急充电服务能力。目前，吉林高速公路服务区充电基础设施已实现100%覆盖，快速充电设施覆盖率达到50%，可满足至少100公里内实现快速补能的需求。

今年，为进一步提升春运期间外地师生回沪返校的出行体验，深化虹桥枢纽多元化出行方式，补充春运大客流时间段枢纽交通的运输服务，上海市交通委依托交通生活数字化转型“出行即服务”（MaaS）平台，组织“春运回沪返校定制专线”的试点工作，提供2月16日至3月5日期间从虹桥长途汽车站开往6个方向27所高校校区的定制专线。返校师生乘客根据已完成预约购买的线路，抵达虹桥枢纽指定上客点，展码核验后即可乘坐专线。

(责编：王连香、高雷)
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