人民网济宁2月16日电 （记者王天乐）春节期间，济宁市任城区济阳街道以“非遗贺新春、文化润民心”为主题，依托小区党支部，在春节期间组织了多场非遗文化传承体验活动。活动中设计了多种非遗技艺教学与实践，如指导小朋友们亲手制作龙舟香包，通过剪裁缝纫感受古代民间智慧；居民们还参与制作吉祥龙灯，体会传统民俗的年味。

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