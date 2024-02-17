孙天霖

近日，第三届横琴国际科技创新创业大赛总决赛及颁奖典礼在澳门举行，本届大赛放宽优胜团队落地区域范围至澳门，无偿资助资金使用范围亦扩大至澳门，鼓励更多优秀人才、先进技术成果汇入琴澳，成为琴澳一体化发展的生动注脚。

当前，澳门进入传统产业转型升级、新兴产业起步发展的关键时期。横琴与澳门一水一桥之隔，具有粤澳合作的先天优势，是促进澳门经济适度多元发展的重要平台。近年来，横琴加速打造横琴科学城、粤澳合作中医药科技产业园、横琴·澳门青年创业谷、粤澳跨境金融合作示范区等新平台新载体，积极构建“澳门平台+国际资源+横琴空间+成果共享”的琴澳产业联动发展模式，横琴粤澳深度合作区已逐步发展成为澳门经济适度多元发展的主阵地。前不久，国家发展改革委印发《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》，通篇贯彻服务澳门、协同澳门，推进琴澳一体化发展的理念，进一步为澳门经济适度多元发展注入强大动力。

自深合区成立以来，科技研发和高端制造产业发展迅速，澳门高等院校4所国家重点实验室、中葡科技交流合作中心等多个平台在横琴设有分部或分中心，一批瞄准未来产业的创新项目纷纷落地琴澳。深合区科创产业规模的逐步扩大，也为澳门青年提供了更优渥的创业土壤和更广阔的发展前景，引领带动广大澳门青年积极融入国家发展大局。

“琴澳”和鸣，共谱新篇。相信未来琴澳一体化发展体制机制将更加完善，琴澳要素流动将更加自由便利，合作区促进澳门经济适度多元发展的战略目标前景可期。

《 人民日报 》（ 2024年02月17日 05 版）

(责编：孙红丽、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经