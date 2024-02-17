王薇

原标题：部分火车站夜不闭站迎返程高峰

在北京站前，返程旅客正在有序等待出租车

昨天是正月初七，铁路迎来返程高峰。中国铁路北京局预计发送旅客112万人次，北京地区预计发送旅客53.5万人次、到达旅客72.7万人次，计划增开旅客列车78对。北京青年报记者了解到，北京市重点站区管委会、中国铁路北京局、市交通委多部门紧密合作，精细化推出“一站一策”“一时一策”举措。为保障夜间到发、中转旅客的需求，北京部分火车站采取夜间不闭站或不完全闭站举措，让旅客可以安心在车站过夜。

据了解，昨天，中国铁路北京局计划增开旅客列车78对。其中，北京站增开19对，北京朝阳站增开8对，北京西站增开16对，北京丰台站增开18对，北京南站增开3对，北京北站增开3.5对，清河站增开3对。返程客流高峰期间，北京地区预计到达72.7万人次。

为应对返程高峰，北京站、北京西站、北京北站、清河站以及北京丰台站、北京朝阳站均加强了现场服务引导，重点在站台、出站通道等区域做好宣传引导和重点帮扶；结合客流情况和现场实际，统筹安排干部支援；主动与相关所在站区管委会对接，畅通数据信息共享渠道，根据实时客流量，动态调整交通接驳组织措施，确保旅客安全有序、高效出站。

考虑到夜间到发、中转等旅客需求，重点站区管委会协调中国铁路北京局各站，于站内开放夜间候车区域，为旅客提供过夜保障。其中，北京站将于地铁停运期间，开放第一、第三候车室，凌晨到达旅客出站后还可凭借当日车票再返回候车室休息；北京丰台站开放1000个座位候车区；北京南站、北京朝阳站等实行不完全闭站，在进站口安排专人值守，并于醒目位置张贴服务电话，随时开门迎接旅客进站候车、御寒，并配备卫生间、热水、便利店等配套设施，满足旅客长时间停留需求；北京西站24小时开放。

返程高峰期，重点站区管委会还动员多方力量，精细化满足旅客多样需求。各站区协调首约、滴滴、高德等大型网约车平台加大对重点场站地区签派单力度，兜底保障、循环保点等多措并举；组织号召场站地区停车企业积极履行社会责任，实行半小时免费停车政策，并承诺如遇大客流车辆集中出场，停车场将免费抬杆放行，确保站区交通微循环通畅；在北京西站、南站、朝阳站、丰台站等六个火车站地区，夜间客流高峰期，开行免费摆渡车12条，方便旅客接驳换乘。

文/本报记者 王薇 摄影/本报记者 袁艺

现场

北京西站塔钟“唱响”东方红

昨日，铁路节后春运迎来返程高峰。驻足在北京西站北广场，东西两座塔钟十分显眼，塔钟报时前，响起的《东方红》乐曲，勾起了众多北京人的回忆。北京青年报记者从北京市重点站区管委会西站地区管理办公室了解到，1996年1月北京西站开通运营，北广场两座塔钟同步投用。两座塔钟至今已连续运行28年，共经历了4次较大规模的升级改造。

在北京人的记忆里，作为新中国成立10周年“首都十大建筑”之一的北京站，其东西两侧塔钟在报时前都会唱响《东方红》，60多年来，这一乐声深深植根在了人们的记忆里。在北京西站的北广场，这里的塔钟在报时前也同样唱着《东方红》。为什么西站地区的塔钟报时没有引起人们的注意？北青报记者了解到，与北京站不同，为减少对周边市民正常生活的影响，近年来，西站地区塔钟报时，只在8点、12点和20点三个时段且音量被控制在北广场范围以内，主要为旅客出行做好服务。

站在西站地区塔钟底部向上望，塔钟距离地面足有47米，运维工作人员每爬一次塔钟，都要完成195节旋转台阶“挑战”，这样的工作每周至少进行一次，没有好的体力将无法胜任；运维人员除了付出体力，日巡视、周检查、月保养的维护保养也一个都不能少。为了保证塔钟走时准确、报时精准，运维人员每日需要不少于四次到现场查看时钟的走时，对时钟报时、时钟灯光进行检查并做好记录；每周对塔钟机械、电气部分检查，发现问题及时处理；每月对时钟、子母钟、控制柜进行一次保养。

据了解，目前，两座塔钟已连续运行了28年，由于常年处于露天运行，塔钟内外部设备构件老化，增加了日常运维难度。为了确保整个系统安全稳定地运行，西站办共组织了四次（1999年、2005年、2012年、2023年）较大规模的升级改造，更新了塔钟钟面、子钟控制器、照明控制单元、报时控制单元等。文/本报记者 王薇 摄影/本报记者 袁艺

朝阳站免费摆渡车为旅客兜底

自2月15日起，北京朝阳站进入返程客流高峰，北京市重点站区管委会针对12时—13时、14时—16时、19时—23时的客流高峰时段，精准施策，协调各方运力，加强疏导引导，保障旅客安全顺畅离站。

地铁、公交摆渡线同步延长运营。作为朝阳站地铁摆渡线目的地，地铁6号线、14号线将在返京高峰日运营至次日凌晨。朝阳站地区在现有直达地铁摆渡线直达东风北桥（14号线）、燕莎桥东（10号线）基础上，加开413路、专194路、911路直达地铁东风北桥（14号线）、青年路站（6号线）的区间直达摆渡线，并适时采取延时运营措施与地铁延时对接。出租车、网约车加大倾斜派单力度。在客流高峰期，每日增派300辆夜间保点出租车对朝阳站地区进行保障；协调网约车平台公司加大倾斜派单力度，设置负一层网约车JK区、东广场东侧停车场、北平台网约车3个上车点。重点站区管委会提醒旅客，高峰时段，朝阳站出租车、网约车需排队等候30分钟以上，建议优先选择公交摆渡—地铁的出行方式，可缩短您的等候时间。

另外，朝阳站地区还设有免费摆渡车，兜底最后一班列车旅客。在客流高峰日晚9点后，增设2条免费摆渡车线路发往国贸、三元桥。现场将有工作人员引导出租车调度站长时间排队旅客，至南平台搭乘免费摆渡车，缓解站区内出租车运力不足。

周边交通疏导、执法共同保障站区秩序。加强对华文东路、姚家园路、朝阳站东路、姚家园北路沿线等重点路段客流高峰期进出站车辆双向疏导，为站区交通微循环疏堵保畅。对公交车进出站、地铁摆渡车沿线交通秩序安排专岗保障，确保公共交通接驳效率。协调停车场大客流免费抬杆，提高车辆周转率。开展多部门联合专项执法检查整治工作，开展错峰打击，强化夜间盯守力度，查处议价等行为。文/本报记者 王薇

供图/北京市重点站区管委会

(责编：孙红丽、陈键)

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