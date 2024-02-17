原标题：跨区域人员流动连续三天超3亿人次

春节已接近尾声，据交通运输部消息，2月15日（春运第21天，农历正月初六）全社会跨区域人员流动量31538万人次，环比增长2.7%，比2023年同期增长2.1%，比2019年同期增长21.8%。全社会跨区域人员流动量已连续三天超3亿人次。今日返程高峰，9-12时和14-19时为出行集中、易发生拥堵缓行时段。

今日春节假期出行各地将现返程高峰

数据显示，2月15日，全社会跨区域人员流动量31538万人次。其中铁路客运量1515.9万人次，环比增长6.4%，比2023年同期增长24.4%，比2019年同期增长19.9%。公路人员流动量29654 万人次，环比增长2.6%，比2023年同期增长0.8%，比2019年同期增长22.4%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量26904万人次，环比增长1.9%，比2023年同期下降0.3%，比2019年同期增长45%；公路营业性客运量2750万人次，环比增长10.9%，比2023年同期增长12.6%，比2019年同期下降51.5%。水路客运量131.9万人次，环比下降11.7%，比2023年同期增长79.5%，比2019年同期下降38.1%。民航客运量236.5万人次，环比增长0.9%，比2023年同期增长37.5%，比2019年同期增长16.7%。

2月17日，假期出行将现返程高峰。9-12时和14-19时为出行集中、易发生拥堵缓行时段。预计新疆北部、西藏东部和南部、川西高原中北部、内蒙古东北部、黑龙江北部等地部分道路受小到中雪或雨夹雪影响，其中，新疆阿勒泰地区、伊犁河谷局部受大到暴雪影响，公路出行可能受到影响。

据预测，热门城市路网及城际间公路包括：北京、广州、郑州、武汉、成都、南京周边路网，以及长沙-衡阳-郴州、宿迁-淮安-南京、泰州-无锡-上海、潮州-惠州-广州、信阳-六安-合肥、恩施-武汉-铜陵、怀化-桂林-贺州、永州-广州等通道。

湖北交通部门多种举措应对新一轮低温雨雪天气

为应对新一轮低温雨雪冰冻灾害防范，扎实做好春运返程高峰疏堵保畅工作，湖北交通部门将在拥堵路段、收费站和服务区派人驻点，实现政警路企协同作战；尽早发现拥堵路段，加强重点路段监测预警，加大事故施救调度力度，不断完善应急响应流程；快速处置拥堵情况，充分运用交通信息技术，密切关注路网运行情况，综合调度各方资源，高效应对拥堵事故；加强车辆引导分流，坚持“远端引导、近端分流”工作原则，通过广播、电子显示屏、地图导航等引导司机避开拥堵路段等。

京哈高速多个服务区临时增配移动充电车辆

为全力保障公众顺畅通行，吉林结合高速公路充电站运营情况，在京哈高速公路主线德惠、陶赖昭等服务区临时增配移动充电车辆，为服务区附近无电或低电量电动汽车进行应急充电，有效提高应急充电服务能力。目前，吉林高速公路服务区充电基础设施已实现100%覆盖，快速充电设施覆盖率达到50%，可满足至少100公里内实现快速补能的需求。

文/本报记者 刘洋

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三亚机场对进出港航线加密 海口增售出岛小车船票

昨日，三亚凤凰国际机场迎来返程高峰。为进一步满足旅客出行需求，民航局紧急组织民航中南地区管理局对三亚凤凰国际机场开展地面保障能力和空管保障能力评估工作，并根据评估结果安排航空公司对北京首都、成都天府、广州、深圳、长沙进出港航线进行加密，日均增加航班13架次。

海口市政府新闻办昨日召开新闻发布会，介绍了海口春运特别是琼州海峡的春运情况。

据介绍，2月15日，琼州海峡单日出岛航班171班，出岛旅客12.3万人，出岛车辆2.3万辆次，车辆和旅客出岛需求仍保持高位水平。2月16日凌晨，受大雾影响，新海港、南港停航3小时，秀英港停航5小时。为全力开展疏运工作，海口市积极加强和北岸联动，紧急调度北岸船舶打空6个航次支援南岸运输，密集安排发出51个出岛航班。目前港口各待渡场处于饱和状态，没有大雾的情况下，预计疏运大概需要12个小时。

2月16日、17日是出岛返程最高峰，为解决票源紧张问题，海口市组织新海港、秀英港进一步优化船舶运能，增售约1200张出岛小车船票，其中新海港、秀英港增售2月18日出岛燃油小车票量约1000辆。

对于反映强烈的新能源小车出岛问题，新海港于16日再增设了一个新能源小车出岛专班，增加票量约100辆，目前，共有4个新能源小车出岛专班。后续，港口将根据船舶运能，动态增售燃油车和新能源车出岛船票，旅客可随时留意海口各港口购票信息。

此外，由于港口返程高峰出岛小汽车数量激增，为满足出岛小汽车远程托运需求，提供出岛备选“第二方案”，海口市协同人保公司、中铁特货物流公司，策划推出了车辆“托运出岛”措施。小汽车车主可在12306手机App主页面，点击“汽车托运”，进入国铁汽车托运界面操作。目前可从海口南站货场和三亚崖州站货场托运出发，目的地有哈尔滨新香坊、长春、乌鲁木齐三坪、北京顺义等站。

文/本报记者 李铁柱

(责编：孙红丽、陈键)

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