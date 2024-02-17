人民网北京2月17日电 （记者李栋）春节假期即将结束，新一股冷空气东移南下。针对龙年首场寒潮，农业农村部紧急部署安排节后寒潮天气防范应对工作，最大限度减轻对农业生产带来的影响和损失，确保春耕生产开好局起好步。

据中国气象局预计，2月17日至22日寒潮天气将自西向东、自北向南影响我国，中东部气温将出现剧烈起伏，气温0℃线将南压至苏皖南部至湖南南部、贵州南部一带，长江中下游及其以北地区将出现降雪或雨夹雪，华北、黄淮、江淮及江汉等地有大到暴雪、局地大暴雪，河南、湖北、湖南、贵州等地将出现冻雨。强降雪、冻雨落区与2月上旬的雨雪冰冻天气影响区域高度重叠，可能给当前农业生产带来不利影响。

“此次寒潮天气过程气温起伏剧烈、雨雪范围大，易造成开花油菜、返青小麦、露地蔬菜、果树等作物受冻，农业设施损毁，畜禽、水产品生产受影响，鲜活农产品运输受阻。”农业农村部相关负责人表示，各地各级农业农村部门要密切关注天气变化，加强与应急管理、气象等部门沟通会商，分析研判雨雪天气对农业生产的影响，通过广播、电视、手机短信、微信等多种方式，多渠道、高密度、广覆盖发布预警信息和应对措施，“一对一”通知到生产主体。

当前，南方冬油菜正处于现蕾抽薹至开花期，江淮、长江中下游冬小麦开始返青，西南冬小麦已拔节，春管春耕由南向北陆续展开。“要组织专家制定完善技术方案，根据需要派出工作组和科技小分队指导落实防寒抗冻措施。”该负责人表示，北方地区要加强冬小麦分类管理，确保安全越冬、顺利返青；南方地区要落实油菜、露地蔬菜和果树防渍防冻措施，确保各项措施落实到位。

“菜篮子”产品供应是老百姓关心的大事，搞好产销衔接是关键。该负责人表示，针对寒潮天气，要加强生产和市场运行动态监测，研判市场缺口，提前做好应急预案。及时发布供求信息，合理引导蔬菜上市档期和畜产品水产品出栏出塘，促进均衡供应。

“同时，充分发挥物流保通保畅机制作用，推动鲜活农产品运输‘绿色通道’政策落到实处，推进产区和销区‘点对点’对接，防止出现产区滞销卖难、销地供应紧张，确保‘菜篮子’产品生产稳定、供应充足、质量可靠。”该负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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