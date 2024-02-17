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锦绣中国年｜大别山小南瓜种出乡村振兴新年景

朱青
2024年02月17日09:34 | 来源：新华网
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原标题：锦绣中国年｜大别山小南瓜种出乡村振兴新年景

　　金黄饱满，粉糯香甜，在安徽省合肥市的春节餐桌上，小南瓜是一道老少皆宜的“养生菜”。而在距离合肥150公里外的安徽省六安市叶集区姚李镇双红村，村民们已经在正月的热闹里，为小南瓜扩产增收的新年景充满干劲地筹备起来。

　　“点籽、育苗、施肥，‘小金瓜’开春就要‘动’起来了！”双红村的“85后”党支部书记高兴萍充满期盼地说。她所说的“小金瓜”，正是两年前村里引入种植的小南瓜。

　　安徽省六安市叶集区姚李镇双红村小南瓜育苗现场。（高兴萍　摄）

　　2022年，看中了在大别山气候和沃土中长势喜人的小南瓜，双红村决定试水建立全产业链农业公司，用一个产业带动全村经济。“小南瓜种植技术不难，劳动强度不大，投入小、成本低、产量高，经济效益也好。”高兴萍说。

　　但是，有着6700多亩耕地的双红村基本没有可用的建设用地，建设生产仓储场所成了难题。为了能让这个可能成为双红村农业“新奔头”的产业落地生根，在安徽省商务厅和区、镇政府的支持协调下，双红村闲置了多年的用地被盘活利用起来。2022年3月，安徽鲜必达果蔬有限公司成立，“安全优质果蔬生态链加配中心”在这里启动建设，一期政府衔接投资及配套投资总额超过1000万元。

　　小南瓜自此开启了从大别山区走向全国，再走向海外的旅程，也牵出了一段增收致富、乡村振兴的新故事。

　　在农技专家的指导下选育、栽培优质小南瓜品种，标准化种植培育出好口感，市场化运营卖出好价格……双红村的“安全优质果蔬生态链加配中心”通过分拣、仓储、冷链，将优质农特产品从大别山区送上了长三角乃至全国的餐桌。高兴萍至今还记得，2022年10月，“鲜必达”果蔬加工基地开始线上平台销售不到一周，小南瓜的销量就突破了1万单。

　　双红村的村民们没有想到，小小的南瓜闯出了一条致富新路，成了名副其实的“小金瓜”。由村产业合作社带头，小南瓜育苗迅速扩大规模，2023年，双红村培育了8万余棵小南瓜种苗。村民们也纷纷在加工基地就业，在家门口就能找到一份稳定工作。

　　“以前俺们农闲了无事干，想挣钱没路子，眼下在家门口就能多挣不少钱，日子过得带劲！”在“鲜必达”加工基地工作的村民陈业杰说。村民郑家平也笑着说：“真没想到，小南瓜能一年给我带来两三万元的收入。”

　　双红村村民在“鲜必达”果蔬加工基地包装小南瓜。（高兴萍　摄）

　　“‘鲜必达’项目落地，既盘活了村里闲置资产，又能带动产业发展，还解决了就业，可以说是一举三得。”高兴萍说，2023年“鲜必达”公司营业额达到6000万元，实现村集体经济收入增加20万元。

　　今年春节之前，双红村的“鲜必达”加工基地又迎来了二期项目的新开局。为了扩大冷链基地规模，双红村投资120万元，扩大了冷链仓储、包装等车间的库容量。

　　“二期项目扩大了小南瓜等农产品分拣、仓储、冷链规模，通过多家网络平台销售，不仅从大别山辐射长三角乃至全国，还把优质的农特产品送至新加坡、马来西亚。”“鲜必达”加工基地技术员张靖磊介绍。

　　高兴萍介绍，预计二期项目扩容后，可直接带动姚李镇周边5000余户农户增收，拉动冷链、包装、运输、产品深加工等相关产业链条，间接安置农村富余劳动力3000余人。

　　“新的一年，我们不仅在谋划塑料大棚小南瓜育苗准备工作，还为全镇更多的农户提供小南瓜、辣椒、豌豆等优质种苗，期望把小南瓜送到更远、更广阔的国际市场上去，让大家日子有奔头！”高兴萍说。

(责编：孙红丽、陈键)
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