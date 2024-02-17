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寒潮将影响我国大部地区 中东部地区将有明显雨雪天气

2024年02月17日09:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：寒潮将影响我国大部地区 中东部地区将有明显雨雪天气

　　据中央气象台网站消息，受寒潮影响，预计，2月17日至22日，我国大部地区将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，气温普遍下降8～12℃，新疆、内蒙古、西北地区东部、华北大部、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12～18℃，其中，新疆东北部、内蒙古、东北地区及湖北、湖南等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。

　　寒潮将影响我国大部地区

　　受寒潮影响，预计，2月17日至22日，我国大部地区将自西向东、自北向南先后出现剧烈降温，气温普遍下降8～12℃，新疆、内蒙古、西北地区东部、华北大部、东北地区、黄淮、江淮、江汉、江南、华南中北部及贵州等地气温将下降12～18℃，其中，新疆东北部、内蒙古、东北地区及湖北、湖南等地的部分地区累计降温幅度可达20℃以上。2月23日前后，最低温度0℃线将南压到苏皖南部、江西北部至湖南南部、贵州南部一带。2月17日08时至19日08时，新疆大部、内蒙古中西部、甘肃大部、宁夏、青海北部等地将先后降温6～12℃，其中，新疆东北部、内蒙古西部、甘肃河西等地部分地区降温可达12～20℃，局地20℃以上。中央气象台2月17日06时继续发布寒潮黄色预警。

　　全国降温预报图(2月17日08时-19日08时)

　　2月17日08时至18日08时，新疆北疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、青海西部、西藏西部、甘肃西部、辽宁西部、吉林西部等地将有5~7级、阵风8~10级的大风，新疆山口地区风力可达12级，阵风13~15级，2月18日08时至19日08时，新疆南疆盆地、内蒙古西部、青海西南部、西藏西部、甘肃西部等地将有5~6级、阵风7~9级的大风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海北部海域将有7~8级、阵风9级的大风。中央气象台2月17日06时继续发布大风蓝色预警。

　　受冷空气大风影响，预计2月17日08时至18日08时，新疆东部和南疆盆地、内蒙古中西部、甘肃北部、宁夏大部、陕西西北部等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，新疆东部和南疆盆地东南部、内蒙古西部、甘肃北部等局地有沙尘暴。中央气象台2月17日06时继续发布沙尘暴蓝色预警。

　　全国大风预报图(2月17日08时-18日08时)

　　全国大风预报图(2月18日08时-19日08时)

　　中东部地区将有明显雨雪天气

　　2月18日至22日，中东部地区将出现大范围雨雪天气。内蒙古中东部、东北地区、西北地区东部、华北大部、黄淮、江淮、江汉、江南北部和西部及贵州等地将先后出现雨转雨夹雪或雪，东北、华北、黄淮等地的部分地区有大到暴雪，局地大暴雪；黄淮南部、江淮、江南中北部等地有中到大雨，局地暴雨，并伴有雷暴、短时强降水等强对流天气。20日至22日，河南、湖北、湖南、贵州等地的部分地区将先后出现冻雨。

　　国内未来三天具体预报

　　2月17日08时至18日08时，内蒙古西北部和东部、黑龙江西部、新疆东部和西南部、西藏东南部和西部、青海北部和西部、甘肃河西等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，内蒙古东北部、黑龙江西北部、新疆南疆盆地和东部、甘肃河西等地部分地区有中到大雪，新疆南疆西部山区和东部等地局地暴雪(10～18毫米)。新疆南疆盆地、西藏东南部、北京东南部、天津北部和西部、黄淮大部、安徽中北部、江苏北部、重庆东北部、广西东北部、台湾岛东部等地部分地区有小雨。内蒙古北部、新疆东部和南部、青海西部等地部分地区有4～6级风，其中，新疆南疆盆地、青海西部等地部分地区有7～8级风，新疆东部部分地区有10～11级风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海北部海域有6～7级风、阵风8级。

　　全国降水量预报图(2月17日08时-18日08时)

　　2月18日08时至19日08时，内蒙古东部、东北地区大部、新疆南部、西藏北部、西北地区中部等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，黑龙江西北部、吉林中部、新疆南疆盆地等地部分地区有大到暴雪(10～19毫米)。东北地区东南部、西藏东南部、青海南部、华北东部、黄淮大部、江淮、江汉、江南北部、重庆东北部、广西东北部等地部分地区有小到中雨，其中，安徽北部、江苏中北部等地部分地区有大雨(25～35毫米)。内蒙古西部、新疆南疆盆地、宁夏中部等地部分地区有4～6级风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域有6～7级风、阵风8～9级。

　　全国降水量预报图(2月18日08时-19日08时)

　　2月19日08时至20日08时，黑龙江东北部、吉林东部、新疆南疆西部山区、西藏西部等地部分地区有中到大雪，其中，新疆南疆西部山区、西藏西部等地部分地区有暴雪，西藏西部等地部分地区有大暴雪，局地特大暴雪(30～39毫米)。西北地区东南部、黄淮西部、江淮、江汉、江南北部和西部、西南地区东北部、广西北部、广东中西部等地部分地区有小到中雨，其中，河南南部、安徽南部、湖北东部等地部分地区有大雨(25～45毫米)。内蒙古东南部部分地区有4～5级风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海北部海域有6～7级风、阵风8～9级。

　　全国降水量预报图(2月19日08时-20日08时)

(责编：孙红丽、陈键)
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