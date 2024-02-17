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原标题：湖南开行节后首趟返岗务工卧铺专列

2月16日，载着1000多名湖南新化籍务工人员的K6548次列车在驶离新化站10余小时后，南下抵达终点站深圳东站。

这是今年春节后湖南开行的首趟返岗务工卧铺专列，沿途还经停了广州北站和东莞站。记者获悉，为保障务工人员平安顺利返岗，自2020年以来，广铁集团优化运力组织，安排湖南地区各火车站加强与属地政府人社部门沟通联系，提前了解企业集中用工和务工人员集中外出就业需求，在每年春节后开行多趟去往广州、深圳、上海等地的“点对点”务工专列。

“我连续多年乘坐这趟专列返岗，从村里到厂里，太方便了！特别是对于我们带着小孩一起去务工的家庭来说，真是好！”来自新化县炉观镇的村民郭望胜说。郭望胜一家在东莞务工已有10年，为了方便就近照顾孩子，这次带上了儿子一起去东莞。

为让务工人员乘车更便捷，广铁集团在专列申请、购票、进站服务等方面开辟绿色通道，由客运部门统一录入乘车人信息，只需刷身份证即可进站，实现了“出家门、上车门、进厂门”无缝对接。

新化县是湖南的人口大县，也是劳务输出大县，尤其是赴珠三角务工人员居多。“车站后续还将开行新化至深圳、上海等地3列务工专列，安全护送务工人员返岗。”新化站站长阳斌介绍。

据了解，自2月15日起，广铁集团还将在新化、怀化、常德等车站开行多趟去往广州、东莞、深圳和上海的务工专列。（记者明星）

(责编：孙红丽、陈键)

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