邵鲁文、王阳、赵小羽

原标题：新春走基层｜山东：从新职业动态看新春消费风潮

春节假期，位于山东济南宽厚里商业街区内的餐饮店铺“奶奶的美食”，高峰时日营业额超过2万元。店铺负责人、山东华商食品有限公司总经理张晨格外忙碌，除了宽厚里这家门店，他还要负责协调与管理全国所有加盟店。

用人社部门近几年刚发布的新职业——连锁经营管理师，来概括张晨的日常角色再合适不过。目前，“奶奶的美食”这一品牌在全国的加盟店已经有300余家，招商加盟、供应链管理、售后运营、质量把控等环节，张晨都全程参与。

位于济南宽厚里商业街区内的“奶奶的美食”店铺。新华社记者邵鲁文 摄

“从连锁经营的角度来看，今年是我们提升业绩、扩大规模的好时机。春节前我就已经忙起来。”张晨说，今年出行人数的大幅增加、旅游市场的火爆，是餐饮行业的“助推器”。

和张晨同样忙碌的，还有研学旅行指导师朱芬。作为曲阜市三孔旅游旅行社研学部负责人，她主要从事景区研学课程的开发、线路设计以及团队接待。朱芬说：“进入寒假以来，我们接待了多批来自省内外的研学团。随着优秀传统文化越来越受到重视，更多家长、学校想让孩子参与文化类旅游体验项目。”

2019年以来，人社部先后发布了多批新职业目录。在2022年人社部发布的《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》中，我国职业数达到1639个，其中新增了包含连锁经营管理师、研学旅行指导师、民宿管家、调饮师、互联网营销师等职业在内的158个新职业。

新职业的诞生，源于消费新需求。在不少新职业从业者来看，居民消费结构转型升级，由传统的商品消费转为商品和服务消费并重。与之对应的服务零售新业态蓬勃发展，新兴就业岗位不断涌现。

民宿是旅游市场的新兴业态，承载了游客们对田园生活的向往，近年来广受欢迎。临沂市沂南县铜井镇竹泉村民宿管家毛培娟介绍道，游客倾向于更强的个性化体验，对民宿品质和管家服务等提出了更高要求。

“我们村对民宿进行了装修升级，打造了体验感和私密性更强的独立小院，管家服务也在不断改进。这让民宿入住率和收入明显提升。”毛培娟告诉记者，今年春节期间预订情况很好，希望有更多年轻人加入到民宿管家的队伍中。

多位新职业从业者认为，年轻一代消费者个性化需求增多，不仅注重体验，更愿意为“我喜欢”买单。研磨、过滤、冲泡、拉花……完成一系列冲调流程后，济南历下区新沙洞咖啡店调饮师张静恩将咖啡送至顾客桌前。春节期间店内“一位难求”成为常态。

张静恩在调制咖啡。新华社记者赵小羽 摄

张静恩说，开发出别具特色的产品满足顾客的需求，是吸引顾客成为回头客的关键。为此，她一直在饮品、甜品的制作上尝试创新。

对于年轻群体的个性化消费，菏泽曹县有爱云仓汉服基地负责人李字雷同样深有感触。他在汉服销售展厅向记者介绍，不少游客专程赶来购买各式拜年服、汉服、演出服装、儿童服饰，互联网营销师们直播带货忙得不亦乐乎。从清晨5点多，到次日凌晨3点左右，有爱云仓汉服基地30位互联网营销师要在大型电商平台、短视频平台上进行多场直播。

曹县有爱云仓汉服基地负责人李字雷在指导同事进行直播。新华社记者王阳摄

“今年春节前后销售最火的是拜年服和马面裙，很多人把汉服作为春节走亲访友的伴手礼。除了国内天南海北的订单，还有一些海外华人想要批量订货。”李字雷说。

相关研究报告指出，社会环境和社会需求快速更迭，新就业形态的出现为敢于尝试新鲜事物的青年群体提供了更多发展机会。中国人民大学社会与人口学院社会学系教授王水雄说，通过新职业人才的培养推动更高质量就业，激活业态创新活力，带动消费升级，这些升级将进一步推动更多新业态新职业诞生、成长。（记者邵鲁文、王阳、赵小羽）

(责编：孙红丽、陈键)

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