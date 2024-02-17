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民航多措并举应对海南春运返程高峰

2024年02月17日09:43 | 来源：新华网
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原标题：民航多措并举应对海南春运返程高峰

　　记者2月16日从中国民航局获悉，针对海南航线机票紧张、公务舱票价较高等情况，民航局已协调航空公司进一步增加海南航线航班，并通过更换宽体机执飞等方式提升运力，多措并举应对海南春运返程高峰。

　　新增航班方面，在前期批复南航、海航等航空公司春运期间在海口航线每日共新增34个航班的基础上，民航局安排国航、南航、海航每日共新增13个航班进出三亚，安排东航临时新增每日10个航班进出博鳌。

　　为进一步提升运力，民航局督导航空公司、机场、空管等单位，在确保安全运行的前提下，最大限度增加三亚和海口航线的宽体机航班数量。春运期间，三亚机场日均运行宽体机航班136班，海口机场日均运行宽体机航班89班，均已达到最高水平。

　　海口美兰国际机场，旅客正在排队通过安检。（受访单位供图）

　　记者从南方航空了解到，目前南航每日在海口、三亚航线安排224个航班，平均每日运送超4.1万人次旅客进出海南。南航从2月16日开始，增加三亚至广州、深圳等航线及海口至广州、珠海等航线航班，进一步满足旅客返程需求。

　　海南航空在正月初五至初八春运返程高峰期间，每日安排约110个海南地区出港航班，同时调配宽体机保障热门航线运营，宽体机执飞航班占海南出港总班次的约31%。（记者王聿昊）

(责编：孙红丽、陈键)
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