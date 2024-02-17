原标题：OpenAI推出人工智能视频生成模型“Sora”

近日，美国人工智能研究公司OpenAI推出了一款视频生成模型“Sora”。

OpenAI的官网介绍称，使用这款模型可以用文本生成长达一分钟的视频，视频可具有多个角色、特定类型的运动、精确主题和背景细节等复杂场景。

该公司称，开发这一模型旨在教会人工智能理解和模拟运动中的物理世界，并训练其帮助人们解决需要现实世界互动的问题。

美国有线电视新闻网(CNN)援引市场研究公司ABI research的高级分析师海登的话报道称，“Sora”可能会对数字娱乐市场产生重大影响，因为新的个性化内容将在各个渠道上传播。

在针对“Sora”的介绍中，OpenAI还指出，当前的模式存在弱点，可能难以准确地模拟复杂场景的物理表现，也可能无法理解因果关系的具体实例，并举例称，视频很可能会出现一个人咬了一口饼干后，饼干上没有咬痕。

同时，该模型还可能混淆诸如左和右这类的空间细节。

OpenAI表示，计划与专家团队合作测试最新模型，并密切关注包括错误信息、仇恨内容和偏见在内的各个领域。

(责编：孙红丽、陈键)

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