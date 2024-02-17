董雪

原标题：新春走基层丨一束“光”的新春奋斗——走进为研制空间激光器争分夺秒的科研团队

走进中国科学院上海光学精密机械研究所的空天激光技术与系统部，科研人员正围绕着一个长宽约半米的“金属盒子”忙碌着，他们身穿洁净服、头戴护目镜，为“金属盒子”装上一个个零部件，紧张细致如做手术的医生。

今年春节，该团队20多名青年科技工作者一起追“光”，没有休息一天。中国科学院上海光学精密机械研究所正高级工程师王明建指着那个“金属盒子”说：“这是用于保障航天重大任务的空间激光器，我们必须赶在今年7月底前完成7台产品的研制，按照节点计划完成交付任务。”

实际上，按常规研制周期计算，该任务需要两至三年时间。但任务下达时就意味着攻关进入了争分夺秒的倒计时，因此团队在制定研制计划时不考虑节假日及周末，为的就是能够按时完成最终的产品交付。

中国科学院上海光学精密机械研究所科研人员正在集成测试。新华社记者董雪 摄

作为航天领域不可或缺的设备，空间激光器如同航天器的眼睛、耳朵等感官，在测距、成像、分析大气成分等诸多方面发挥着重要作用。对于目前正在研制的这款空间激光器，团队已完成具体技术研发，现在要做的就是实现真正的航天工程应用。这一步难度极大，因为技术研发时只需考虑性能，无需考虑其体积、重量以及空间环境适应性。而工程研制时，需要把上百个元器件集成到这个“金属盒子”里，还要保证它们能在严苛的太空环境中长期可靠运行。

“每天就怕研制现场出现问题，一旦出现问题就意味着计划可能延期，这是所有人都不愿意看到的。后续我们还要根据实际情况优化流程，一分一秒抢时间。”王明建说。

记者采访了解到，过去一年，团队对任务的管理是以天为单位的，这些青年科技工作者几乎将自己奉献给了这个重大科技项目。他们之中，有的人初为人父，却只在宝宝出生时休了三四天假就马上返岗；有的人原定春节回家定亲，如今已将计划推迟；更多的人是24小时轮班，披星戴月……

团队历史照片。（中国科学院上海光学精密机械研究所供图）

采访中，记者注意到今年春节只是该团队10余年来奋斗的一个缩影。王明建介绍，团队的成长与我国空间激光器的发展相伴相随，随着其技术水平越来越先进，应用方向也越来越广泛。自2007年成功研制我国第一台空间激光器以来，团队研制的空间激光器已应用于探月工程、载人航天、民用航天等多个领域。

善始善终，善作善成。当记者询问团队新一年有什么愿望时，王明建说，大家最大的愿望就是顺利完成任务。这或许是新春仍在奋斗的科技工作者的共同心声：“大家都知道这个任务很难，但既然是国家给予我们的使命任务，就必须要完成，无论如何都要保证最后一个时间节点——‘后墙不倒’！”

(责编：孙红丽、陈键)

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