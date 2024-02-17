人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新春走基层丨一束“光”的新春奋斗——走进为研制空间激光器争分夺秒的科研团队

董雪
2024年02月17日09:48 | 来源：新华网
小字号

原标题：新春走基层丨一束“光”的新春奋斗——走进为研制空间激光器争分夺秒的科研团队

　　走进中国科学院上海光学精密机械研究所的空天激光技术与系统部，科研人员正围绕着一个长宽约半米的“金属盒子”忙碌着，他们身穿洁净服、头戴护目镜，为“金属盒子”装上一个个零部件，紧张细致如做手术的医生。

　　今年春节，该团队20多名青年科技工作者一起追“光”，没有休息一天。中国科学院上海光学精密机械研究所正高级工程师王明建指着那个“金属盒子”说：“这是用于保障航天重大任务的空间激光器，我们必须赶在今年7月底前完成7台产品的研制，按照节点计划完成交付任务。”

　　实际上，按常规研制周期计算，该任务需要两至三年时间。但任务下达时就意味着攻关进入了争分夺秒的倒计时，因此团队在制定研制计划时不考虑节假日及周末，为的就是能够按时完成最终的产品交付。

　　中国科学院上海光学精密机械研究所科研人员正在集成测试。新华社记者董雪 摄

　　作为航天领域不可或缺的设备，空间激光器如同航天器的眼睛、耳朵等感官，在测距、成像、分析大气成分等诸多方面发挥着重要作用。对于目前正在研制的这款空间激光器，团队已完成具体技术研发，现在要做的就是实现真正的航天工程应用。这一步难度极大，因为技术研发时只需考虑性能，无需考虑其体积、重量以及空间环境适应性。而工程研制时，需要把上百个元器件集成到这个“金属盒子”里，还要保证它们能在严苛的太空环境中长期可靠运行。

　　“每天就怕研制现场出现问题，一旦出现问题就意味着计划可能延期，这是所有人都不愿意看到的。后续我们还要根据实际情况优化流程，一分一秒抢时间。”王明建说。

　　记者采访了解到，过去一年，团队对任务的管理是以天为单位的，这些青年科技工作者几乎将自己奉献给了这个重大科技项目。他们之中，有的人初为人父，却只在宝宝出生时休了三四天假就马上返岗；有的人原定春节回家定亲，如今已将计划推迟；更多的人是24小时轮班，披星戴月……

　　团队历史照片。（中国科学院上海光学精密机械研究所供图）

　　采访中，记者注意到今年春节只是该团队10余年来奋斗的一个缩影。王明建介绍，团队的成长与我国空间激光器的发展相伴相随，随着其技术水平越来越先进，应用方向也越来越广泛。自2007年成功研制我国第一台空间激光器以来，团队研制的空间激光器已应用于探月工程、载人航天、民用航天等多个领域。

　　善始善终，善作善成。当记者询问团队新一年有什么愿望时，王明建说，大家最大的愿望就是顺利完成任务。这或许是新春仍在奋斗的科技工作者的共同心声：“大家都知道这个任务很难，但既然是国家给予我们的使命任务，就必须要完成，无论如何都要保证最后一个时间节点——‘后墙不倒’！”

(责编：孙红丽、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
确保春耕生产开好局起好步 农业农村部部署节后寒潮天气防范应对工作
　　人民网北京2月17日电 （记者李栋）春节假期即将结束，新一股冷空气东移南下。针对龙年首场寒潮，农业农村部紧急部署安排节后寒潮天气防范应对工作，最大限度减轻对农业生产带来的影响和损失，确保春耕生产开好局起好步。…
社区街道寻年味 传统文化庆新春
　　人民网济宁2月16日电 （记者王天乐）春节期间，济宁市任城区济阳街道以“非遗贺新春、文化润民心”为主题，依托小区党支部，在春节期间组织了多场非遗文化传承体验活动。活动中设计了多种非遗技艺教学与实践，如指导小朋友们亲手制作龙舟香包，通过剪裁缝纫感受古代民间智慧；居民们还参与制作吉祥龙灯，体会传统民俗的年味。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部