截至去年底证券期货经营机构私募资管业务规模达12.41万亿元
2024年02月17日10:24 | 来源：新华社
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中国基金业协会最新数据显示，截至2023年12月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计12.41万亿元（不含社保基金、企业年金）。
中国基金业协会官方微信截图
从产品类型看，存续单一资产管理计划数量与规模高于集合资产管理计划。从投资类型看，固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例，混合类产品数量位居第二，权益类产品规模位居第二，期货和衍生品类产品数量和规模均较小。
截至2023年12月底，证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模553亿元，管理规模中位数219亿元；证券公司私募子公司平均管理私募基金85亿元，管理规模中位数为24亿元；基金管理公司平均管理私募资管业务规模373亿元，管理规模中位数110亿元；基金子公司平均管理私募资管业务规模225亿元，管理规模中位数64亿元；期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模24亿元，管理规模中位数4亿元。（记者刘慧、刘羽佳）
(责编：杨光宇、常雪梅)
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