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中国人民银行：双边本币互换协议总规模约4.16万亿元

2024年02月17日10:24 | 来源：新华社
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中国人民银行近日发布的报告显示，中国人民银行累计与超过40家境外央行或货币当局签署了双边本币互换协议。目前有效双边本币互换协议共31份，基本覆盖了全球六大洲重点地区的主要经济体，互换协议总规模合计约4.16万亿元人民币。

中国人民银行发布的2023年第四季度中国货币政策执行报告介绍，央行间双边本币互换是一种融资安排，一国央行可以用自己的货币置换另一国货币。互换资金可用于支持双边贸易投资活动，有助于节约汇兑成本、降低汇率风险。

互换协议规模是可使用互换资金的上限，并不等同于资金实际使用规模。报告显示，2023年末，境外央行或货币当局实际使用人民币互换资金余额为1149亿元人民币，实际使用余额占双边本币互换签约总规模不到3%。

报告显示，人民币双边本币互换在增强市场信心、维护区域和全球金融稳定方面发挥了积极作用。下一步，中国人民银行将持续优化本币互换网络布局，进一步完善互换交易的操作管理机制，提高互换资金使用效率，维护互换资金安全，便利双边贸易和投资。（记者吴雨、任军）

(责编：杨光宇、常雪梅)
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