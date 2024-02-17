王绍绍

春节期间，稳定供电供暖、守护能源安全对保障居民生活至关重要。众多石化、石油、天然气行业的基层员工坚守岗位，为城市运转和居民生活保驾护航。

洛阳石化铁路业务巡道班班长骆平和他的团队在节假日期间坚持进行巡检工作。“两条钢轨之间标准距离是1435毫米，道岔必须严丝合缝，误差要以毫米来计量。道岔两侧不密贴，很容易造成火车脱轨事故，危害安全生产。寒冷天气下，我们更要给铁路线做好全面‘体检’。” 骆平介绍。

骆平领着徒弟，手拿轨距尺一步步前行。洛阳石化铁路运输专用线全长55公里，分为58个股道、97组道岔和178架信号机，钢轨道钉、螺栓，更是不计其数。对于骆平和团队而言，这是一项艰巨而重要的任务。这个春节，他们坚守一线，为确保石化能源运输安全贡献力量。

工作35年来，他风雨无阻地奋战在铁路线上，维护铁路安全，保障生产原料和产品及时出入厂，被大家亲切地誉为铁路“医生”。走在不知走过多少趟的轨道上，骆平依然严谨负责，敲打螺栓、拧紧螺帽的动作精准有力。

“我们要时刻瞪大眼睛，一路上盯紧每颗螺钉、每处道岔、每段轨道……铁路安全就是我们的衣食父母。早发现问题，早预防早‘治疗’，就能保护好每寸轨道的安全。”骆平说。

在寒冷的冬季，铁轨容易出现冻胀等问题。骆平和巡道班的同事们通过巡检，及时发现并解决了一系列安全隐患。去年，骆平和巡道班的同事们发现并更换夹板折断17块，轨距杆及其卡头折断11块，各种螺栓折断更换18条。还有解决了尖轨、岔心等问题，有效保证了洛阳石化铁路运输线畅通无阻。

“只要有火车驶过，有鸣笛声，就证明线路没有问题。如果突然听不到火车声音了，我的心就揪得紧紧的，怕哪里的铁路不好了。”骆平说，一想到今年就要退休了，就觉得这响起的鸣笛声变成了自己最想听到的声音。

石化员工对现场生产设备设施加密巡检，做好关键设备防冻堵工作。受访者供图

像骆平这样对工作抱有满满热情，坚持留在一线岗位的员工还有很多，他们的坚守为无数家庭带来温暖。

春节前夕，河南多地降雪。为保证安全生产，河南石油全面排查油库加能站和运输车辆等设备设施隐患，在雨雪天气来临前加大配送垫高库存，重点做好高速服务区站、山区站等易受天气影响的加油站配送工作，确保油品充足供应。此次降雪以来，河南石油全省系统紧急供应油品共62646吨，为能源保供做出了积极贡献。

在受寒潮侵袭的时刻，河南石油加能站员工始终在岗、服务群众。面对骆驿不绝的加油车辆，他们不仅保障油品不断供、疏导现扬提升通过率，还为来往顾客的车辆擦窗除雪，为户外工作者准备免费热饮和取暖设施，为受困车辆提供救援，让回家路上的人们心里感受到温暖。寒潮期间，河南石油员工共参与站外受困车辆救援1000余人次，送油5988升。

加能站员工为雪天到站充电的司机送来泡面并邀请他到站里休息。受访者供图

低温冰雪天气里，设施设备的冻凝、堵塞等问题是石化行业面临的一大挑战。春节期间，为了保障设施设备的安全运行，洛阳石化公司采取了一系列措施。他们启动特殊天气应急预案，加强对重点设备、设施、仪表的巡检力度，防范冻凝、堵塞、漏油等故障发生。尤其是在冬季消防检查中，深入装置、罐区，确保“无死角、零遗漏”。

此外，洛阳石化还根据首次低温运行装置的特点，严格执行工艺流程，强化装置巡检和隐患排查，针对重点设备和关键部位实行专人负责，全面落实安全生产责任制，杜绝因防冻防凝工作不到位导致的生产波动。他们保持高度警觉，确保石化设施设备平稳运行。

与此同时，中原储气库群也是一片忙碌的景象。春节期间，储气库管理中心的员工仍24小时驻守岗位。他们合理安排采气方案，发挥储气库调峰保供的功能，确保日产天然气达到300余万方，为迎峰度冬、能源保供夯实了“底气”。

中原储气库群文13西储气库里，储气库管理中心生产指挥中心副主任金永刚和同事正在检查过滤除水装置。

金永刚介绍，采气过程中，低温冰冻天气容易造成冻堵，给平稳采气、供气带来隐患。“储气库正处于采气期，我们压实全员安全岗位责任，细化维保方案，强化过程监督，夯实安全生产基础。”金永刚说。

作为华北最大的天然气地下储气库群，中原储气库群在我国天然气冬季调峰、安全保供中发挥着至关重要的作用。

自供暖季以来，卫11、文13西、白9等中原储气库累计采气超过3亿立方米，为确保千家万户温暖过冬和华北地区能源调峰作出了积极贡献。

在华北地区多次雨雪低温冰冻的考验下，中原储气库群夯实安全稳产基础，开足“马力”迎峰度冬，为千家万户送来融融暖意。（陈蓦然、陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：孙红丽、吕骞)

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