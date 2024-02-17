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春节假期全社会跨区域人员流动量预计超23亿人次

2024年02月17日15:04 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者乔雪峰）2月17日是春节假期最后一天，随着假期进入尾声，各地陆续进入返程高峰。记者从交通运输部获悉，今年春节假期期间（农历正月初一至初八），全社会跨区域人员流动量预计达到23.11亿人次。

其中，铁路客运量预计累计9959万人次；公路人员流动量预计累计21.84亿人次，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计累计19.98亿人次，公路营业性客运量预计累计1.86亿人次；水路客运量预计累计940万人次；民航客运量预计累计1804万人次。

2月16日（春运第 22 天，农历正月初七），全社会跨区域人员流动量 30846万人次，连续四天超3亿人次，比2023 年同期增长34.00%，比 2019 年同期增长34.06%。

随着返程高峰的到来，我国各地交通部门多措并举，坚持守牢安全底线、充实运能运力、细化服务措施、提升服务品质，让春运返程更安全、更便捷、更温馨。

2月17日24时，春节期间高速公路7座（含）及以下小型客车免费通行将结束。为做好交通服务保障工作，北京各条高速公路针对返京客流、车流高峰启动保障工作预案，首发集团所辖各高速公路收费站加强人员值守，开启375条“小免”专用车道，车流量高峰时段收费站开道率100%，清河、京承、杜家坎等16处重点保障站点落实“包保制度”“一站一案”措施，提高站区通行效率。

凌晨地铁停运后，接驳换乘成为返程旅客的“老大难”问题。为缓解深圳北站春运返程高峰期间，夜间地铁停运后出租车供不应求的问题，深圳巴士集团于2月17日（正月初八）至2月19日（正月初十）地铁停运后，继续推出深圳北站“公交+出租车”联乘服务，联乘巴士客满即走，最长间隔不超过15分钟，最大限度助力夜间返深的乘客顺畅到家。

在G93绵遂高速射洪段常乐互通，返程车辆已络绎不绝。来自重庆的货运司机刘师傅正端着茶杯在“锂都物流暖心之家”休息，以往春节跑物流运输，他大多是把车停在服务区里休息、吃饭，现在不仅可以在室内休息，还能看电视、吃饭、洗漱。

除了为货运司机提供暖心服务，为全力做好春运返程保通保畅和服务保障工作，四川交通针对高接高转换枢纽、易拥堵路段、重要收费站等关键点位发生拥堵趋势时，采取“一路三方”混合编组、及时增派人员轮流值守，分流管控措施，疏导交通；充分发挥“一路三方”联合指挥调度，共同入驻路段监控分中心，确保各点位值班值守、清障救援、应急处置力量完备、配置合理、响应及时、反应迅速。

“吉高食塘”融合餐厅、宴丰自助活鱼锅、熏肉大饼、“smile”咖啡馆……在吉林，过往司乘人员在高速服务区里就能品味各色美食，既吃得开心、也吃得放心。

不仅要走得了，更要走得方便、走得舒适。在河南，定制客运解决了人们出行“最后一公里”的难题，无需前往车站、无需大包小包到处中转、司机上门接送、一站直达，与传统客运大巴相比，线上操作、自助购票、灵活出行。

近日，琼州海峡迎来出岛返程最高峰。为解决出岛返程高峰票源紧张问题，海口市组织新海港、秀英港进一步优化船舶运能，增售约1200张出岛小车船票，其中增售新海港秀英港2月18日出岛燃油小车票量约1000辆。新能源车方面，目前新海港共有4个新能源小车出岛专班，新能源小车每天总运输出岛量约800辆。后续将根据船舶运能，动态增售燃油车和新能源车出岛船票。

(责编：孙红丽、吕骞)
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