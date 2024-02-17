人民网记者 杜燕飞

春节期间，许多重大能源、水利、交通工程项目有序推进，一线建设者用奋斗和实干的姿态迎新春、启新程，为经济持续回升向好提供支撑。

世界最高坝春节施工不停歇

2月10日，大年初一，新疆大石峡水利枢纽工程现场热火朝天。工程技术人员操控着挖掘机、装载车等，在大山峡谷间平整坝面、进行混凝土面板试验。

一大早，新疆大石峡水利枢纽工程I标项目部副经理徐树梅和队友们开始了对大坝的例行检测。看到现场各项质量检测结果正常，徐树梅搓了搓冻红的双手，松了口气。

徐树梅（左一）和队友们对大坝进行例行检测。聂灿灿摄

徐树梅是重庆人，在新疆先后参与建设了6个水利工程。今年是她在大石峡水利枢纽工程第4个没有和家人团聚的春节。“尽管春节不能陪我女儿过年，但大坝跟我幺儿一样，这里也是我的家，我的职责就是保‘她’健康成长。”徐树梅笑着说。

新疆大石峡水利枢纽工程是国家节水供水重大水利工程，最大坝高247米，是目前世界第一高混凝土面板坝和世界第一高砂砾石坝。

在来回穿梭的大型机械中，梁岭正对着对讲机指挥操作手对大坝进行平整。“在工地上忙了一年，本来打算回家过年，但今年工期比较紧，我们选择了就地过年。”梁岭说。

“大坝填筑部分要沉降6个月才能进行混凝土浇筑，一天也不能耽误。”项目生产经理陈文登表示，今年是由坝体填筑向混凝土面板浇筑施工转序的最关键一年，施工方案必须在春节期间制定出来。

“春节期间，留守施工人员近百余名，施工正在有序推进。参与新疆大石峡水利枢纽工程建设，对我来说是一次宝贵的学习机会。”2023年新入职的大学生赵东旭说。

截至2月16日，大坝填筑高度达203米，填筑方量已达1663万立方米，挤压边墙施工至374层，高程已达1662.2米，各项试验进展顺利。

建设者坚守雅砻江流域水风光一体化基地一线

春节期间，几千名建设者们坚守雅砻江流域水风光一体化基地建设一线，孟底沟、卡拉等水电工程，两河口混合式抽水蓄能电站、扎拉山光伏等一批清洁能源项目建设有序推进。

在孟底沟水电站导流洞施工作业现场，各类大型工程机械穿梭往来，500余名建设者奋战一线。孟底沟建设管理局工程技术部的刘凡是2023年入职的新员工，这两天他穿梭在不同作业，保障施工进度和质量，“参加工作后的第一个春节，我申请留在现场。”

雅砻江卡拉水电站施工现场。受访者供图

在孟底沟下游的卡拉水电站现场，34台高大的重锤式钻机在上下游围堰起起落落。近500名建设者们围绕工程度汛、大坝边坡支护、厂房开挖等关键线路，在机器轰鸣中忙碌着。工程部主任杨洋一直在现场协调，“截流后，围堰及防渗墙要在2024年汛前完成，确保安全度汛，时间紧、任务重。”

2023年开工建设的雅砻江扎拉山光伏电站是四川省最大的新能源项目，施工场址在海拔3200米至4200米之间。春节期间，300余名建设者扎根现场，重点开展桩基施工作业，桩基钻孔超8万个，浇筑约4万根。

不远处，腊巴山二期风电项目已进入风机吊装关键阶段，现场温度最低至零下5摄氏度左右。项目建设者们坚守现场，抢抓施工窗口，周密组织风机大件设备运输、吊装以及主吊装拆、转场，严格把控风机吊装各道工序施工质量，确保风机吊装施工安全。

与此同时，两河口混合式抽水蓄能电站进厂交通洞以及牙根一级供电工程等25个工作面正在紧张有序施工，19家参建单位、近千名建设者奋战在康巴雪域高原。

“华龙一号”“玲珑一号”建设稳步推进

春节期间，作为粤港澳大湾区首个“华龙一号”核电基地，太平岭核电站已经完成了外穹顶验收工作，进入建设关键期。春节期间，这里有8000多建设者坚守在工作现场。

外穹顶是确保核电站运行安全的关键设备，穹顶封顶代表着核电站可以开始进行下一步的运行试验。今年是惠州核电工程管理部副经理易明雄第二年在春节期间坚守岗位了。“工程不能停。一旦停下来，节后再开工的时候，穹顶上的800吨钢筋和28000个接头，大家都要重新再熟悉一遍。”易明雄说。

海南昌江核电基地，春节期间也是一派繁忙景象，工程车辆穿梭往来，大型吊车正进行吊装作业，6000余名建设者坚守施工现场。

目前，海南昌江核电基地“华龙一号”3号机组继续进行主管道的焊接工作，“华龙一号”4号机组正在进行龙门架结构安装及主设备运输通道施工。“玲龙一号”全球首堆核岛刚完成外穹顶吊装，正在开展堆内构件存放架安装工作，为后续堆内构件引入创造条件；常规岛等区域正在开展备用电源倒送电的电缆敷设、盘柜安装等工作。

世界在建最长高速公路隧道建设正酣

春节期间，在新疆乌(乌鲁木齐)尉(尉犁)高速公路天山胜利隧道施工现场，机器轰鸣声此起彼伏，上百名建设者正在日夜不停地施工。

天山胜利隧道全长22.13公里，是乌尉高速公路的“咽喉”工程，也是目前世界在建的最长高速公路隧道。

天山胜利隧道建设者春节期间坚守施工现场。受访者供图

“面对特长、高寒、高海拔以及超复杂地质情况，我们创新采用‘三洞+四竖井’施工法，主洞采用传统钻爆法，中导洞采用硬岩掘进机双向快速掘进，为左右双主洞开辟辅助工作面，实现了‘长隧短打’，大幅度缩短了工期。”中国交建新疆乌尉土建第五标段副总工程师王小兵介绍，该技术在国内高速公路隧道施工中属于首次应用。

据介绍，目前，天山胜利隧道进口端左洞累计开挖8129米；右洞累计开挖7717.2米；中导洞累计开挖8951.4米。预计2024年底前，天山胜利隧道将贯通，2025年底乌尉高速公路具备通车条件。届时，人们开车从乌鲁木齐市到尉犁县将从原来的7个多小时缩短至3小时左右。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经