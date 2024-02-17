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满足合理融资需求 多家银行推进城市房地产融资协调机制落地

2024年02月17日14:27 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者杜燕飞）春节期间，城市房地产融资协调机制不断传出新进展。多数城市提出了房地产项目“白名单”并推送给商业银行，商业银行有效对接项目名单，已提供一批新增融资和贷款展期，满足不同房地产项目合理融资需求。

此前，住房城乡建设部联合国家金融监督管理总局出台了《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，要求各地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制。协调机制是贯彻落实中央金融工作会议决策部署，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进金融与房地产良性循环的重要举措。

国家金融监督管理总局2月6日召开的专题会议要求，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。各商业银行内部要建立专门工作机制，优化贷款审批流程，细化尽职免责规定，指导督促各分支机构加强对辖区房地产项目的调研，全面掌握情况。

记者梳理，截至2月15日，邮储银行对接协调机制推送项目，共覆盖河南、四川、广西等10个省份，融资金额57亿元，并已在河南、广西、贵州、大连等地落地项目；截至2月13日，交通银行已获取、对接清单项目1442个，并已对其中部分项目投放贷款；截至2月12日，中国银行已推进超过110个项目的审批工作，合计金额约550亿元，其中，已审批完成项目共75个，合计金额近400亿元。

自1月26日国家金融监督管理总局专题会议以来，截至目前，农业银行已累计对接项目2700余个，新审批项目超过10个，审批贷款近50亿元；截至2月8日，工商银行已对接2000余个项目，实现对多个城市多个项目的贷款投放；截至目前，建设银行已对接项目2000多个，已审批项目近百个，已审批待投放金额200多亿元。

除了六大国有银行，多家股份制银行也与当地城市房地产融资协调机制开展沟通对接，及时获取项目清单并积极行动。

截至2月9日，华夏银行已批复项目15个，授信金额合计112.84亿元；光大银行共获取项目名单2622个，已获批名单内项目20个，授信金额107.5亿元，贷款余额50.14亿元；中信银行共获取协调机制推送项目872个，各分行按照市场化、法治化的原则对推送项目迅速评估，使用绿色通道快速审批，保障项目落地。截至目前，民生银行已收到融资协调机制推送项目867个。

专家表示，随着城市房地产融资协调机制的建立，未来房地产企业合理融资需求将得到更为有效的满足，从而有效防范在建项目逾期交付，维护购房者的合法权益，进而能够缓解购房者疑虑，提振房地产市场信心，推动房地产市场平稳健康发展。

(责编：孙红丽、吕骞)
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