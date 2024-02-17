开年即开跑。京东北京平谷智能产业园、湖南永州国家骨干冷链物流基地主片区启动建设，北京东南高速公路智慧物流港一期主体结构全面封顶，湖北汉欧国际物流园项目（一期）提前完工吸引商家纷纷入驻，素有“城市冰柜”之称的浙江宁波国家骨干冷链物流基地梅山片区开仓运营……新年伊始，物流网络一派生机勃勃，国家开发银行支持建设的现代物流重点项目不断结出新“硕果”。

2023年，开发银行认真贯彻党中央、国务院关于加快发展物流行业的一系列重大决策部署，围绕《“十四五”现代物流发展规划》《“十四五”冷链物流发展规划》《“十四五”现代流通体系建设规划》等确定的重点建设任务，聚焦国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、物资储备等重点领域，加大中长期融资支持力度，全年发放物流流通行业中长期贷款超400亿元，为推动构建现代物流体系提供有力金融支撑。

据介绍，为更好贯彻落实行业重点规划，助力发挥现代物流对国民经济发展的重要先导性、基础性、战略性作用，开发银行制定专门工作方案，聚焦国家物流枢纽承载城市和国家骨干冷链物流基地承载城市内的重点物流项目，支持“四横五纵、两沿十廊”物流大通道、“四横四纵”国家冷链物流骨干通道网络等建设，通过优化信贷资源配置和差异化信贷政策，提供以中长期贷款为主的全面金融服务，助力构建“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系。

国家物流枢纽是物流体系的核心基础设施。宝鸡作为陕西省内重要的工业城市，原材料产品生产运输十分繁忙，高效的物流体系成为服务产业链、延伸供应链的重要依托。宝鸡港务区国家生产服务型物流枢纽基础设施建设项目由阳平铁路物流基地和泰华物流中心两个片区构成，以原材料、零部件供应链物流服务为核心，总用地164亩，主要建设智慧仓库6.57万平方米、特殊仓库1.4万平方米以及其他配套用房。自2023年项目启动以来，开发银行陕西分行积极发挥融资融智优势支持项目建设，助力宝鸡港务区加快建设国家物流枢纽经济示范区和“一带一路”重要内陆港。宝鸡港务区国家生产服务型物流枢纽建成后，预计到2025年，每年将完成物流作业量1200万吨左右，带动降低物流费用10亿元左右，为加快提升地区经济量级、产业层级、城市能级，打造国家物流枢纽网络西部地区核心节点增添动能。

国家骨干冷链物流基地是整合集聚冷链物流资源、优化冷链物流运行体系、促进冷链物流与相关产业融合发展的基础支撑、组织中心和重要平台。永州是湖南乃至全国重要绿色农产品生产基地，也是粤港澳大湾区的“菜篮子”和国家级出口食品农产品质量安全示范市。作为国家级骨干冷链物流基地之一，永州国际陆港冷链物流园项目聚焦永州市及周边农产品流通需求，依托农产品生产和农产品批发市场构建农产品产业链，通过高标准建设冷库，推动农产品冷冻冷藏、冷链物流配送等功能建设及相关增值服务。2023年，开发银行湖南分行向该项目发放中长期贷款3亿元，支持物流园以冷链业务带动农产品流通，提升永州物流集疏运能力。

智慧物流是信息技术与现代物流业深度融合的新兴领域，具有联通性强、融合度广、经济成本低、运行效率高、生态效益好等显著优势。北京东南高速公路智慧物流港项目（一期）作为北京市目前唯一的智慧枢纽重点工程，运用科技系统进行智慧调度，通过创新物流动线疏解交通拥堵。2023年，开发银行北京分行牵头组建银团并发放1.4亿元贷款支持这一项目建设，为打造智慧、绿色、集约、高效、共享的智能冷链物流园区和新型物流综合体赋能，为北京物流业转型升级加力。今年9月底，项目将建成投产，届时，一个采用智能导航、无人驾驶、BIM（建筑信息模型）及数字孪生、物联网、区块链、多系统联动等顶尖技术的智慧物流园将闪亮登场，形成车少、人少、垃圾少、经济效益高的智慧物流供应链。

开发银行交通运输业务部负责人表示，下一步将深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，积极贯彻行业重点规划，围绕国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地、国家示范物流园区等重点领域，发挥中长期投融资优势，为推动构建现代物流体系提供优质高效金融服务。

(责编：董童、李源)

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