市场监管总局近日督促在线旅游、头部零售等平台企业加强合规管理，落实好消费者权益保护等相关责任，营造春节期间公平有序的网络市场环境和安全放心的消费环境。

在消费者权益保护责任方面，畅通消费投诉举报渠道，及时回应消费者诉求和关切，妥善处理消费纠纷和平台内商家投诉，不得通过“霸王条款”等侵害消费者合法权益。

在重点商品价格稳定责任方面，加强对米面油菜肉蛋奶、地方特色食品、文化娱乐、酒店住宿等民生消费重点领域的价格监控和分析，主动管控异常定价行为，严禁哄抬物价、囤积居奇、捏造和散布涨价信息。

在食品安全和重要产品质量责任方面，以大宗食品、节日时令食品、“一老一小”消费品为重点，加大抽检排查力度，建立健全源头追溯机制，坚决守好食品安全底线，防范化解产品质量安全风险。

在应急处置保平安责任方面，依托平台大数据优势，加强对人民群众出行的合理引导，做好突发事件应急处置预案，健全平台内部风险控制机制，对于苗头性、倾向性问题，早发现、早报告、早预警、早处置。（记者赵文君）

(责编：杨光宇、常雪梅)

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