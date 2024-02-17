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中国人民银行：2023年人民币汇率在全球主要货币中表现相对稳健

2024年02月17日17:58 | 来源：新华社
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中国人民银行近日发布的报告显示，2023年人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，在全球主要货币中表现相对稳健，发挥了宏观经济和国际收支自动稳定器功能。

中国人民银行发布的2023年第四季度中国货币政策执行报告显示，2023年末，中国外汇交易中心人民币汇率指数报97.42，较6月末升值0.7%，较2022年末贬值1.3%。2023年末，人民币对美元、欧元、英镑、日元汇率中间价分别较6月末升值2%、0.2%、1.1%和贬值0.2%。

报告还指出，2023年跨境人民币业务保持增长，收支基本平衡。跨境人民币收付金额合计52.3万亿元，同比增长24%，在同期本外币跨境收付总额中的占比达58%。其中，经常项目下跨境人民币收付金额合计14万亿元，同比增长33%；资本项目下人民币收付金额合计38.3万亿元，同比增长21%。（记者任军）

(责编：杨光宇、常雪梅)
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