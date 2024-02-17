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锦绣中国年丨春节海南离岛免税消费火爆折射中国消费活力

2024年02月17日23:09 | 来源：新华网
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　　新华社海口2月17日电　题：春节海南离岛免税消费火爆折射中国消费活力

　　新华社记者周慧敏

　　春节假期，海南迎来旅游旺季高峰，离岛免税消费市场也迎来了一波火爆的购物热潮。

　　据海口海关统计，春节假期前7天，海南离岛免税购物金额达22.14亿元，免税购物人数26.89万人次，人均消费8235元。这组数据折射出我国消费市场的活力。

　　春节期间，在全球最大单体免税店——海口国际免税城内，耍龙灯、醒狮采青、古典舞表演等丰富多样的新春文旅活动轮番上演，让消费者在乐享免税购物的同时感受热闹喜庆的氛围和浓浓的年味。

　　2月11日，游客在海口国际免税城观看表演。新华社记者周慧敏 摄

　　记者在海口国际免税城看到，以“龙”元素为主题的红色拱门、红灯笼等新春装饰十分喜庆，游人纷纷打卡拍照。各大品牌门店购物人群熙熙攘攘，一些门店的收银台前排起了长队。

　　在一家护肤品门店，来自武汉的游客李司英正排队等着买单，她给自己购买了3000多元的护肤品，还帮朋友带了一些。“免税城的商品种类比较多，选择多，价格也便宜，现在还可以即购即提，很方便。”她说。

　　深圳游客王多斯第一次来到海口国际免税城，几个小时逛下来收获颇丰，有金饰、钱包、彩妆和护肤品等，消费了近6000元。“忙着购物了，都没顾上看表演。”她笑着说，免税城的购物环境很舒适，服务也很好，还有很多优惠。

　　为了激发春节免税消费活力，海口市政府投放27500张、共计1200万元的离岛免税电子消费券，还可叠加各免税主体线下门店折扣优惠使用，为消费者带来更大实惠。

　　来自贵州的游客龙丽帆在海口国际免税城购买了一块新款手表。“免税价是6000元，但是有折扣，还用了电子优惠券，最后算下来是5280元，便宜了不少。”龙丽帆说，手表的款式好看，价格也划算，接下来还打算买一些香水和护肤品。

　　海口国际免税城相关负责人表示，通过丰富多彩的新春文旅活动和促消费措施，赋能春节假日消费，推动“免税+”多元业态发展，助推海南离岛免税市场消费热潮，为春节海南文旅市场“添把火”。

　　2月11日，消费者在海口国际免税城选购化妆品。新华社记者郭程 摄

　　春节期间，三亚国际免税城结合生肖龙、民族风等元素，将传统佳节与时尚新潮相结合，同时推出打卡送礼品、幸运抽奖等活动，叠加政府消费券、新年折扣等活动，吸引了大量游客前来购物。

　　据了解，大年初一到初三期间，三亚国际免税城日均进店客流超5.6万人次，日均销售额破亿元。

　　经过多年发展，离岛免税购物已经成为海南旅游消费市场的“金字招牌”。目前，全省离岛免税店已增加到12家，并在原有的隔离区提货基础上，逐步增加了邮寄送达、返岛提货、即购即提、担保即提等4种提货方式，也实现了飞机、轮船、火车三种离岛方式全覆盖。

(责编：胡永秋、曹昆)
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