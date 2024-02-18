新华社北京2月17日电（记者叶昊鸣）记者17日从2024年综合运输春运工作专班获悉，2月10日至17日（农历正月初一至初八，春节假期），全社会跨区域人员流动量预计累计23.11亿人次。

具体来看，铁路客运量预计累计9959万人次；公路人员流动量预计累计21.84亿人次，其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量预计累计19.98亿人次，公路营业性客运量预计累计1.86亿人次；水路客运量预计累计940万人次；民航客运量预计累计1804万人次。

17日，2024年综合运输春运工作专班也发布了16日（春运第22天，农历正月初七）的出行数据，全社会跨区域人员流动量约30846万人次，比2023年同期增长34%。其中，铁路客运量1528.8万人次，比2023年同期增长25.1%；公路人员流动量（包括高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量、公路营业性客运量）28961万人次，比2023年同期增长34.4%；水路客运量121.6万人次，比2023年同期增长32.5%；民航客运量234.9万人次，比2023年同期增长42.2%。

新华社北京2月17日电（记者冯家顺）记者17日从公安部交通管理局获悉，春节假期，全国公安交管部门紧紧围绕保安全、保畅通这一中心任务，全警动员、全力以赴守护群众平安出行，为欢度安定祥和的新春佳节创造良好道路交通环境。截至17日19时，全国道路交通安全形势总体平稳有序，未接报重特大道路交通事故。

为确保春节假期道路交通安全，广大交警辅警坚守岗位，紧盯交通流量集中、隐患风险突出的重点路段，狠抓源头排查、重点整治、路面严管三个关键，严查酒驾醉驾、“三超一疲劳”等严重交通违法。长假期间，全国日均出动警力18.1万人次、警车6.2万辆次，启动交警执法站4000余个，设置临时执勤点2万余个。

春节假期时间长，群众驾车乘车出行集中，公路交通流量持续高位运行，从公安部交管局监测的73条高速公路700个重要通道节点流量看，与去年春节同期相比上升约20%。各地公安交管部门提前研判易堵路段，逐一制定组织疏导方案，强化部门区域警务协作，加强重点时段、重点路段、重要节点巡逻管控和指挥疏导，全力做好疏堵保畅工作。

预计至元宵节，各地自驾返程车流客流仍将持续保持高位，加之受寒潮天气影响，全国大部地区将迎来新一轮降雨降雪降温，对春运返程交通造成不利影响。公安部交管局提醒广大驾驶人，自驾出行，要密切关注天气变化和道路通行情况，合理规划安排行程；要守法驾驶，切勿超速行驶、超员载客、疲劳驾驶，严禁酒驾醉驾；要文明礼让，路口注意观察、减速通过，遇有车辆缓行、交通拥堵等情况，依次排队有序通行，不争道抢行、不占用应急车道。

(责编：王震、陈键)

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