新华社合肥2月16日电（记者郭晨）正值春节，在位于安徽的阜阳西站候车大厅内，阜阳市颍上县谢桥镇的外出务工人员吴义胜正在候车，他的目的地是浙江宁波。

吴义胜是今年阜阳铁路春运40天预计发送的230万人次旅客之一，这个数字将再次刷新阜阳铁路覆盖的阜阳市、亳州市春运出行人次纪录。

K4033阜阳至东莞东，K5544阜阳至上海……阜阳客运车间值班站长杨林的口袋里装着一份今年阜阳站增开的临客列车信息表。每年春运期间这里增开的几十对临客列车凸显着这个春运大站的忙碌。

阜阳是我国主要人力资源输出城市，其春运人员流动信息折射出了我国经济发展动向、铁路出行变化、内陆城市发展等社会面貌的变迁。

自1992年阜阳铁路春运达到第一个高峰21万人次之后，这里的春运客流一路走高，2010年达到172万人次，此后一直保持高位。

“最早的春运高峰出现在20世纪90年代初期，当时一些城市急需大批劳动力。”杨林介绍说，阜阳春运客流的出行从最初的珠三角，扩展到上海和杭甬，形成了三个大的出行方向，“因为阜阳每年外出务工人员都以百万人计，所以阜阳铁路春运客流方向在一定程度上反映了部分地区用工需求的程度。”

“今年的新特点是客流再创新高，以及安徽省内方向客流占比提升明显。”杨林说，阜阳站春运客流持续增高，一定程度反映出用工市场需求依然强劲和外出务工人员的较强就业信心。

专家认为，阜阳地区春运出行方向从最初珠三角的一枝独秀到目前的多点开花，一方面部分体现了经济发达地区持续的用工需求，另一方面也显现出一些新兴城市快速发展所带来的吸引力。

“我们之前都在努力想着旅客能够走得了，现如今我们的标准是让旅客能够走得好。”阜阳站工作人员张勇介绍，今年的春运他们的工作更多是给旅客创造舒适、便捷的出行环境。

“春运最高峰的时候，阜阳站前广场上有1万多名等待进站的旅客。”张勇说，当时为了缓解候车压力，站前广场搭建了3种不同颜色的临时候车室，分别代表前往北京、上海以及广州三个方向。

“我那时需要提前几天先来车站购票，买了票回家，到了出发日再来。”阜阳市颍上县西三十铺镇的单华静说，自己外出务工十多年，感受到近些年春运出行变化很大，网上购票让她觉得便捷了许多。今年到了车站，单华静发现候车室座椅区有了空余的位置。

“2019年高铁阜阳西站启用，极大丰富了阜阳铁路运力。”杨林说，虽然今年阜阳铁路春运再创客流高峰，但是排长队进站和拥挤候车已成了历史画面。

在年复一年的春运繁忙里，车站也见证了阜阳这座城市从“人员流动”向“人才留下”的转变。

2018年的春运，一趟名为“接您回家”的专列从宁波接回了约1000位阜阳老乡。阜阳当地利用春运节点，将专列变成了一个临时招聘就业宣讲会，站前广场成为了迎接创业者返乡的欢迎会。

“我们希望吸引有经验和技术的在外务工人员回乡工作。”阜阳市人力资源和社会保障局就业促进和失业保险科科长门玉峰介绍，近年来阜阳市通过创办“接您回家”返乡创业园、出台相关政策、打好亲情牌等措施，吸引“走出去”的务工人员能“留下来”。

自2008年以来，阜阳连续17年开展“接您回家”活动，引导外出务工人员返乡就业创业，累计带动就业近50万人。

“回阜阳创业，是我看到城市发展带来的新机遇。”阜阳皖小阜餐饮管理有限公司总经理秦家路说，他的父母是阜阳最早一批外出务工人员，自己从小是两地生活。2010年，秦家路怀着对家乡的感情回到阜阳创业，他创立起餐饮连锁品牌，在阜阳和周边城市开设了几十家门店，带动400多人就业。

“我们既是城市发展的促进者，也是城市发展的受益者。”秦家路说，当地政府对于返乡创业给予了很多政策和金融方面的支持，也让他的创业之路更加顺利。

阜阳市2019年创立“接您回家”创业园，打造阜阳籍在外人员“回家”创业孵化的载体。目前，该园区入驻工业生产企业27家，孵化小微创业企业24家，规上企业10家，实现带动就业1635人。

“阜阳是人力资源大市，将人力资源变成人才资源，这将更好地服务家乡发展。”门玉峰说。

(责编：王震、陈键)

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