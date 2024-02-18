穿新衣是中国人过年的传统习俗。汉服中马面裙，兼具古典和现代的简约美，也能匹配当代年轻人的大众穿着需求，让马面裙成了今年中国风穿搭时尚的爆款。

春节期间，河南洛阳的天街新春盛会精彩上演。在现场，随处可见身穿马面裙等汉服的表演者和游客。

在山东曹县，春节期间，一场场华美大气的汉服表演再现千年风华。在采访中，不少消费者表示，以前，穿汉服的更多是汉服爱好者，现在像马面裙这样的汉服款式越来越日常，他们希望通过这种方式弘扬中国传统文化。

“新春战袍”马面裙走俏春节市场

今年春节，“新春战袍”马面裙带动了一轮传统文化消费热潮。马面裙到底有多火？记者走访了马面裙的生产和销售企业。

山东曹县是我国的汉服生产销售基地之一，一年的汉服销售额超70亿元。今年，在曹县以马面裙为主的龙年拜年服销售额已经超过了3亿元。

多个电商平台的大数据显示，今年1月以来，汉服的搜索量暴涨，其中，马面裙成为汉服品类下热度最高的单品，不少热销单品的销售额超过了百万元。不过，马面裙销售火爆，却成了马面裙生产企业“幸福的烦恼”。

浙江嘉兴海宁市许村明基布艺厂总经理张明强告诉记者，每天源源不断的订单让他很幸福，但做不完的订单又让他很烦恼，目前还欠客户3万多条马面裙订单。

总台央视记者 张道峰：在嘉兴许村这家马面裙生产企业，从马面裙的面料到马面裙的成衣，最快不到2个小时的时间，但即使是这样的工作效率，企业现在的产能也满足不了当下马面裙订单需求。

扩大产能成了张明强当前的首要任务，他告诉记者，最近他们上马了新款激光切割设备，持续优化生产流程，提升效率。与此同时，购置设备、招聘员工都在进行中，争取春节假期结束后在最短时间内让产能提升3倍，努力满足源源不断的订单需求。

(责编：王震、陈键)

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