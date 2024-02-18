耿丹丹

图为华电新疆发电有限公司新能源分公司位于木垒哈萨克自治县的光伏产业园。常谊谊摄

厂房外冰雪覆盖，厂房内热火朝天。走进位于昌吉高新技术产业开发区的新疆中瀚顶达环保科技有限公司，4条全自动智能型生产线飞速运转，下线的各类太阳能光伏支架定制产品从这里生产，进入新疆昌吉回族自治州各地的光伏电厂。

“遍布全州的光伏新能源基地使我们不愁销售，我们年产能在15万吨，计划两年内把产能提升到30万吨。”新疆中瀚顶达环保科技有限公司技术总监王志达说。

昌吉州光照充足，是新疆十大风区之一、五大光区之一。全州太阳辐射量为每平方米5000兆焦至5500兆焦，光伏年发电1500小时至1800小时。眼下，借助丰富的“风光”资源，一批批新能源上下游企业纷纷入驻昌吉州。

“昌吉州光照昼长夜短，风力超大，所以我们选择在这里投资。目前我们光伏基地占地8000多亩，共56万块光伏板，风电基地拥有120多台单机容量6.25兆瓦以上的风机。”华电新疆发电有限公司新能源分公司副总经理刘海说，公司已建成105万千瓦风光基地，入选国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目。

为进一步壮大风光产业规模，近年来，昌吉州大力推进“链主”式招商，政府搭建平台，各部门、各县市、各园区做好规划，针对新能源上下游全产业链完善顶层制度设计，出台政策支持，“链主”企业实现了点对点对接。

在准东经济技术开发区内，由河南跃薪智能机械有限公司、蜀道投资集团有限责任公司以及新疆准东能源发展有限公司共同投资12亿元的矿山设备绿电制氢、加氢、运氢一体化产业园正抓紧建设。

蜀道投资集团新疆准东项目负责人谢磊说：“集团公司推动氢能产业技术和装备在新疆投资落地，将准东的资源优势转化为经济优势。接下来，我们会按照新疆对新能源发展的相关规划，在矿卡、重卡等相关领域逐步实现清洁能源替代，为服务和保障国家能源安全贡献力量。”

随着一批批新能源上下游企业纷纷入驻昌吉州，一个个质优量大的项目加速落地布局并形成了集能源生产、装备制造、应用示范于一体的全产业链。

如今，风光资源正被各大企业充分利用。目前，昌吉全州已建成以风电、光电为主的新能源装机规模860.8万千瓦，占全疆的15%。在建新能源装机规模2643万千瓦。如何为新能源开发提供充足的消纳保障？位于天山东部群峰深处的“超级充电宝”为昌吉州打造新能源产业基地注入强劲动能。

日前，总投资83.68亿元的阜康抽水蓄能电站首台机组已并网发电。作为新疆首座百万千瓦级大型抽水蓄能电站，该电站总装机容量为120万千瓦，建成后预计每年能消纳32亿千瓦时的新能源电量。

除了阜康抽水蓄能电站，昌吉州已规划建设压缩空气、全钒液流、抽水蓄能等储能规模1160万千瓦时，调峰调频能力显著，能够最大限度支撑新能源接入。同时，已建成准东—皖南±1100千伏特高压直流输电工程、5个750千伏变电站，今年还将新开工3个750千伏输变电工程，为新能源提供消纳空间。

今年年初，昌吉州召开首场“链”上昌吉·融入丝路品牌招商活动。下一步昌吉州将围绕新能源产业发展下大力气，以最优营商环境、最大政策支持、最好服务质量吸引能源企业投资兴业，推进“风光氢储”全产业链集群发展。

(责编：王震、陈键)

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